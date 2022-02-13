15:00 13.02.2022

Для того, чтобы легально и безопасно вести строительные работы, необходимы определенные правовые документы.

В этой статье мы поговорим про то, что такое допуск СРО и как получить допуск СРО в Уфе.

Что такое допуск СРО?

Под данным термином подразумевается документ, разрешающий строительной компании легально вести строительные работы и заниматься деятельностью на рынке строительства. Ввелся в эксплуатацию допуск СРО относительно недавно – в 2010 году, до этого момента строителям было необходимо получить государственную лицензию на осуществление строительно-монтажных работ.

Где действует СРО?

Строительные организации, у которых имеется такой документ, не имеют территориальных ограничений, влияющих на осуществление строительной деятельности – заключение договоров строительного подряда проходит в любом месте Российской Федерации. Географическое ограничение существует только на этапе вступления - в соответствии с последними правками закона, строительная организация может быть членом только той строительной саморегулируемой организации, которая зарегистрирована в том же субъекте федерации, что и компания.

Как долго действует допуск СРО?

Строительные лицензии до принятия допуска СРО имели срок действия, однако, при наличии допуска СРО вы можете выполнять строительные работы пока вы являетесь членом организации.

Когда требуется допуск СРО?

Согласно Приказу № 624 от 30.12.2009 министерства регионального развития, допуск СРО нужен для осуществления следующей деятельности:

Геодезических работ, выполняемых на строительных площадках; Подготовительных работ; Земляных работ; Устройства скважины; Защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых; Устройства кровель; Фасадных работ; Устройства объектов нефтяной и газовой промышленности; Монтажных работ; Пусконаладочных работ; Устройства мостов, эстакад и путепроводов; Гидротехнических работы, водолазных работы и так далее.

Как получить СРО в Уфе?

Для получения допуска СРО необходимо не менее 2-х сотрудников, закрепленных за Вами в Национальном реестре специалистов (НРС), и не менее 5-ти - если строительство ведется на особо опасных объектах.

В НРС нужно предоставить нижеуказанные документы:

1. Диплом с профильным образованием;

2. ТК с десятилетним стажем;

3. Удостоверение о повышении квалификации;

4. Должностная инструкция;

5. Справка об отсутствии судимости.

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