Этапы ремонта офисных помещений под ключ

17:13 15.02.2022

Обновленный офис компании – место, где работают ее сотрудники, куда приходят потенциальные клиенты.

Вся обстановка здесь должна настраивать на рабочий лад. Интерьер офиса напрямую влияет на то, как посетители будут воспринимать компанию.

Если он стильный, современный, то у новых клиентов быстрее появится доверие к фирме, ее представителям. Именно поэтому ремонт офисного помещения необходимо доверить профессионалам. Компания «Бригада ремонта» предлагает такие услуги в Санкт-Петербурге.

Этапы ремонта помещения под офис

Если вы заказываете ремонт под ключ, то получаете немало преимуществ. Нет необходимости ежедневно контролировать мастеров, этим занимается прораб. Не нужно самим закупать материалы, искать узких специалистов, привлекать сторонних подрядчиков. Полную ответственность за результат всех работ несет ремонтная компания.

Работы осуществляются в несколько этапов:

Предварительное обсуждение предстоящего сотрудничества. Разработка дизайн-проекта. Утверждение проектной документации. Формирование сметы и бюджета затрат. Подписание договора н все этапы запланированных работ. Закупка материалов на каждый этап. Демонтаж старой отделки, вывоз строительного мусора. Черновой ремонт – выравнивание стен, потолка стяжка пола, замена окон, дверей. Создание новой проводки. Замена коммуникаций – водопровода, канализации. Подготовка к чистовой отделке. Чистовая отделка. Закупка мебели, техники. Сдача объекта.

Как сориентироваться по стоимости ремонта офисных помещений? Как понять, какие услуги входят? Для этого достаточно найти компанию, которая такие услуги оказывает и посмотреть на их сайте, например, здесь: https://brigadaremonta.ru/remont-ofisov/ представлена актуальная информация о том, что входит в работу, какие варианты ремонта возможны.

Сотрудники специализированной компании при необходимости самостоятельно привлекают сторонних специалистов – электриков, сантехников, специалистов по установке окон, дверей, других конструкций. Они четко придерживаются оговоренных и прописанных в договоре сроков. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с установленными стандартами. Заказчик принимает участие в закупке отделочных материалов, мебели, необходимой техники.

Специфика ремонта офиса

Этапы ремонта офиса схожи с процессом обновления интерьера жилого пространства, но эти работы имеют свою специфику. Желательно обращаться к дизайнеру, который специализируется на создании именно таких проектов. Он даст конкретные рекомендации по оснащению каждого помещения, выбору цветов, оттенков, декоративных элементов. Необходимо предусмотреть рабочие места для каждого сотрудника и возможности расширения штата в перспективе, чтобы новым специалистам тоже нашлось место в офисе.

Важно задумываться не только об обустройстве рабочих кабинетов, кабинета руководителя, зоны приема гостей, но и о зоне отдыха для сотрудников, кухни. И это еще одна причина, почему следует обращаться к профессионалам. Они имеют достаточный опыт, чтобы предусмотреть подобные немаловажные детали и предложит конкретные идеи по реализации проекта.