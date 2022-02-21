Как выбрать новостройку в Москве?

Чтобы не потратить внушительную сумму зря, отнеситесь к выбору объекта недвижимости серьезно. Как выбрать новостройку в Москве подробнее в нашей статье.

Покупка новостройки в Москве – серьезный шаг, который требует больших денежных вложений. Чтобы не потратить внушительную сумму зря, отнеситесь к выбору объекта недвижимости серьезно. Не стоит зацикливаться только на цене, помните, что в этой квартире вам еще жить, возможно, десятки лет. 

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Изучите район

В Москве сложно ошибиться с выбором района, так как город развитый и обустроенный всем, что нужно для комфортной жизни. Однако это не избавляет от необходимости тщательно выбирать территорию, на которой находится новое здание. Особое внимание уделите таким моментам: 

  • Транспортная доступность. Сколько минут до метро, есть ли рядом остановки автобусов или другого общественного транспорта? Как долго ехать до работы, как часто бывают пробки?
  • Экология. В идеале рядом с жилым комплексом должны быть зеленые территории для прогулок, например, парки и скверы. Желательно, чтобы поблизости не было предприятий.
  • Безопасность. Оцените криминогенную обстановку в районе, узнайте, есть ли поблизости отделения полиции, пожарные части, станции скорой помощи и поликлиники, и сколько их.
  • Инфраструктура. Для комфортной жизни рядом нужны как минимум магазины, заведения для отдыха и развлечений. Семьям дополнительно понадобятся школы, детсады и секции. 

Также узнайте, является район густонаселенным или тихим, много ли новостроек находятся рядом с той, что вас заинтересовала. 

Оцените дом 

Если район полностью устраивает, не спешите заключать договор с застройщиком. Оцените и сам дом, в котором находится квартира. Здесь проверяйте следующие критерии:

  • есть ли охрана, консьерж, система видеонаблюдения, домофон, пожарная сигнализация;
  • особенности коммуникаций, класс энергосбережения, наличие «умного дома»;
  • доступность парковки, наличие платного паркинга на территории либо в гараже под домом;
  • имеются ли лифты, сколько их в подъезде, только пассажирские или доступны и грузовые;
  • качество услуг, предоставляемых управляющей компанией, отзывы о ней от жильцов.

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