Покупка недвижимости в ОАЭ: нюансы

22:43 28.02.2022

"Хорошо там, где нас нет" - пожалуй, эту фразу слышал каждый с детства.

Данное утверждение не совсем верное, ведь каждая страна имеет свои плюсы и минусы. В этой статье мы поговорим про преимущества жизни в Объединенных Арабских Эмиратах, отдельной главой в статье будет небольшая справка по поводу недвижимости в ОАЭ.

Преимущества жизни в ОАЭ

1 ОАЭ - рай со стабильной и хорошо развитой экономикой. Это заключается в отстутствии инфляции, ведь местная валюта держится на месте несколько лет подряд. Система налогообложения - отдельная тема, которая привлекает бизнесменов со всего мира. Налоговая политика построена таким образом, что налоги платят только иностранцы - компании, занимающиеся добычей нефти, природного газа, а также иностранные банки.

2. Наличие больших возможностей для иностранцев - высокооплачиваемая работа, медицинская страховка, многим иностранным сотрудникам предоставляются съемные квартиры за счет организации;

3. Система здравоохранения - в ОАЭ приезжают со всего мира за получением медицинской помощи. Связано данное явление с тем, что государство внедряет огромные суммы на развитие медицины. Также стоит отметить, что медицинское обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах для граждан страны бесплатное.

4. Минимальный уровень преступности за счет действия законов шариата. По статистике Global Finance за 2019 год, ОАЭ заняли двадцать первую строчку стран по уровню безопасности.

Нюансы покупки недвижимости в ОАЭ

Рассмотрим вопрос детальнее. В первую очередь, Объединенные Арабские Эмираты - довольная прогрессивная многонациональная страна. Инвесторы выбирают ее для ведения бизнеса по причине удобной налоговой политики. Однако для того, чтобы вкладывать в недвижимость, например, в пентхаусы в Дубае, необходимо учитывать такие факторы, как:

1. Общий уровень жизни населения;

2. Экономические показатели;

3. Климат территории;

4. Туристическую потенцию.

Преимущества покупки недвижимости следующие:

1. Климатические условия. Несмотря на то, что в крупных городах ОАЭ (Дубаи и Абу-Даби) невероятная жаркая погода, вода в море составляет не менее плюс двадцати градусов по Цельсию, что привлекает туристов со всего мира;

2. ОАЭ - это транспортная артерия торговых путей с Африкой, Европой и Азией. Это является еще одной причиной покупки жилья, ведь благодаря удобному географическому положения, в Дубаи, например, осуществляется невообразимое количество деловых сделок.

3. Прозрачная законодательная база. Следуя законам Дубая, каждый иностранец имеет право на приобретение в полную собственность любого недвижимого имущества на специально отведенной территории, так называемых "фригольд-районах".