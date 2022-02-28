Детей-сирот до получения жилья предложили прописывать в интернатах

08:41 28.02.2022

Детям-сиротам могут разрешить сохранять место прописки в домах-интернатах до получения ими положенного жилья от государства. Как пишет газета "Известия", на отзыв в правительство направлен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В пояснительной записке к документу говорится, что на 1 августа 2021 года в списках на получение жилья находились 289 800 детей-сирот из которых 199 700 "не могут реализовать свое право на жилище несмотря на то, что им уже исполнилось 18 лет". При этом, после завершения обучения в специальных образовательных учреждениях при домах-интернатах дети-сироты автоматически лишаются прописки.

"Сейчас дети подолгу стоят в очередях и фактически попадают в правовой вакуум. Не имея регистрации, они не могут устроиться на работу, получить льготы и пособия. Государство этот вопрос сейчас решает, но проблема пока остается", - говорят авторы законопроекта.

В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считают, что законопроект заслуживает поддержки.