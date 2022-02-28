Детей-сирот до получения жилья предложили прописывать в интернатах
Детям-сиротам могут разрешить сохранять место прописки в домах-интернатах до получения ими положенного жилья от государства. Как пишет газета "Известия", на отзыв в правительство направлен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
В пояснительной записке к документу говорится, что на 1 августа 2021 года в списках на получение жилья находились 289 800 детей-сирот из которых 199 700 "не могут реализовать свое право на жилище несмотря на то, что им уже исполнилось 18 лет". При этом, после завершения обучения в специальных образовательных учреждениях при домах-интернатах дети-сироты автоматически лишаются прописки.
"Сейчас дети подолгу стоят в очередях и фактически попадают в правовой вакуум. Не имея регистрации, они не могут устроиться на работу, получить льготы и пособия. Государство этот вопрос сейчас решает, но проблема пока остается", - говорят авторы законопроекта.
В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считают, что законопроект заслуживает поддержки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот именно – зачем же врать?
• Нельзя сказать, что прописка ничего не даёт. Да, простая прописка не даёт прав на владение жильём – т.е. права продать, обменять или подарить квартиру. Но прописка даёт право проживания в квартире – даже без согласия владельца.
• Ещё раз говорю: выписать прописанного в квартире можно только либо с его согласия, либо без его согласия – но только через суд. Даже владелец жилья не может выписать прописанного из своей квартиры просто так – без его согласия или без решения суда.
Собственник жилья имеет право лишить регистрации любого, даже члена своей семьи. Нынешняя "прописка" не дает прописанному никаких прав, в отличие от совка, где прописанный получал все права.
Вот, честно говоря, это какая-то глупость несусветная: ребенок вырастает в детдоме, не знает реальной жизни, не знает семьи, не имеет навыков выживания в реальном мире. И ему положена бесплатная жилплощадь, и часто её дают.В собственность! Выгладит красиво, но! Этот ребенок, неизбежно, становится мишенью для всякого рода преступников, проходимцев, жуликов и т.д. Потом нам их показывают в криминальных хрониках: обманули, облапошили, жилье отняли, убили. Дайте ему социальное жильё, раз уж очень хочется, на условиях социального найма. Пусть он живет- но ему ничего не принадлежит. Лет через двадцать - пусть приватизирует. Какая тупость кругом.
Да, была отменена прописка. Но не отменили.
Формально – да, отменена. Фактически – переименована в регистрацию по месту жительства. Суть осталась прежней. Вот частный, но весьма показательный пример. Если прописал человека в своей (!) квартире – то нормально выписать его сможешь только с его согласия. Выписать человека без его согласия, даже из своей квартиры – можно только через суд.