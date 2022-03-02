Польша начала изымать российскую недвижимость в Варшаве

МИД Польши планирует изъять принадлежащую России недвижимость в Варшаве, которая не используется в дипломатических и консульских целях. С соответствующим запросом ведомство обратилось в компетентные органы государственного управления, пишет РИА Новости.

Речь идет о двух объектах, которые, по мнению польского МИД, находятся в незаконном владении Российской Федерации. В одном из них находится школа при посольстве России, в другом ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, польские суды окончательно постановили вернуть оба объекта их "законному владельцу — Государственному казначейству".

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил о необходимости разобраться с правовыми аспектами такого решения польских властей, сообщает ТАСС. 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2022, 17:55
    Гость: Я РУССКИЙ

    Пане и панове, ну зачем вам проблемы в скором будущем? Заметьте, не мы это начинаем.

  4. 02.03.2022, 16:33
    Гость: Робин Гуд

    Мне кажется пора разобраться с этой польской гиеной , закрыть её зловонный фонтан навсегда!

  5. 02.03.2022, 15:46
    Гость: ABCD

    Не пора ли закрыть польскую всепечальку в Катыне, и закрыть навсегда этот вопрос? Они то все памятники СССР у себя снесли давно. Как и чехи, с какой стати по РФ более 68 памятников белочехам открыты? и чехи настаивают, что их содержание легло на бюджет РФ.

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