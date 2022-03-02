Польша начала изымать российскую недвижимость в Варшаве

11:04 2.03.2022

МИД Польши планирует изъять принадлежащую России недвижимость в Варшаве, которая не используется в дипломатических и консульских целях. С соответствующим запросом ведомство обратилось в компетентные органы государственного управления, пишет РИА Новости.

Речь идет о двух объектах, которые, по мнению польского МИД, находятся в незаконном владении Российской Федерации. В одном из них находится школа при посольстве России, в другом ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, польские суды окончательно постановили вернуть оба объекта их "законному владельцу — Государственному казначейству".

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил о необходимости разобраться с правовыми аспектами такого решения польских властей, сообщает ТАСС.