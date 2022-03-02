Польша начала изымать российскую недвижимость в Варшаве
МИД Польши планирует изъять принадлежащую России недвижимость в Варшаве, которая не используется в дипломатических и консульских целях. С соответствующим запросом ведомство обратилось в компетентные органы государственного управления, пишет РИА Новости.
Речь идет о двух объектах, которые, по мнению польского МИД, находятся в незаконном владении Российской Федерации. В одном из них находится школа при посольстве России, в другом ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, польские суды окончательно постановили вернуть оба объекта их "законному владельцу — Государственному казначейству".
Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил о необходимости разобраться с правовыми аспектами такого решения польских властей, сообщает ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пане и панове, ну зачем вам проблемы в скором будущем? Заметьте, не мы это начинаем.
Есть-то оно есть. Да не про вашу честь.
Нужно с ним провести де-полятизацию.
Мне кажется пора разобраться с этой польской гиеной , закрыть её зловонный фонтан навсегда!
Не пора ли закрыть польскую всепечальку в Катыне, и закрыть навсегда этот вопрос? Они то все памятники СССР у себя снесли давно. Как и чехи, с какой стати по РФ более 68 памятников белочехам открыты? и чехи настаивают, что их содержание легло на бюджет РФ.