Что из себя представляет косметический ремонт?

22:27 14.03.2022

В квартире периодически необходимо делать ремонт

Косметический ремонт - это самый распространенный вид ремонтных работ, благодаря которому можно обновить визуальное восприятие пространства жилой или нежилой недвижимости, прикладывая минимум усилий. В этой статье мы поговорим про то, что включает в себя косметический ремонт квартиры. Ознакомиться с ценами строительных инструментов, необходимых для осуществления такого ремонта, можно на сайте магазина Каширский Двор. Маркет.

Детальнее про косметический ремонт

Косметический ремонт может включать в себя не только отделочные работы, но и придумывание новых дизайнерских решений. К тому же, хочется отметить, что косметический ремонт является самым дешевым видом ремонта по сравнению с другими разновидностями. Это обусловлено необходимостью покупать только отделочные материалы и оплачивать работу специалистов (необязательно). Благодаря косметическому ремонту, можно полностью изменить атмосферу помещения - дизайн и стиль.

Что входит в косметический ремонт?

Когда мы говорим про косметический ремонт, необходимо понимать, что он в себя потенциально может включать. Это могут быть работы:

1. По снятию обоев;

2. По смывке штукатурки;

3. По шпаклеванию стены или потолка;

4. По нанесению на поверхность стены штукатурки;

5. По замене напольного покрытия;

6. По оклеиванию стены обоями;

7. По замене плинтусов;

8. По окраске батареи;

9. По замене окон.

Косметический ремонт: подготовка

Для того, чтобы начать косметический ремонт, необходимо к нему подготовиться. В первую очередь, вытащите из комнаты мебель. Если же у вас есть габаритные предмеы, их необходимо поставить в центр помещения и накрыть пленкой. Обязательно отключите электричество. С розеток и выключателей нужно снять декоративную облицовку и затем заклеить малярной лентой.

Если необходимо поменять напольное покрытие.Подготовьте комнату - уберите мебель. В случае, если напольное покрытие не меняется, необходимо разложить по полу картон, а сверху положить полиэтиленовую пленку для защиты от повреждения. Заклейте плинтус бумажным малярным скотчем, чтобы не закрасить плинтус.

Если необходимо покрасить стену или потолок. Необходимо удалить с поверхности материалы:

1. Водно-дисперсионная краска легко убирается шпателем;

2. Известковая побелка смывается водой;

Снятие обоев сопровождается их обдиранием, если участки не обдираются, их необходимо смочить водой и убрать шпателем.

