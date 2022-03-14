Срочный выкуп квартир

22:34 14.03.2022

«Агентство срочного выкупа недвижимости» предлагает свои услуги с 2008-го года.

За это время компания получила положительные отзывы от более чем тысячи клиентов. Они остались довольны результатами сотрудничества с агентством.

Ответим на частные вопросы от собственников жилья, которые планируют заняться его продажей в силу разных обстоятельств.

Что такое выкуп квартиры?

Выкуп квартиры предполагает заключение сделки купли-продажи с самим агентством. Это значит, что недвижимость не придется выставлять на торги или заниматься поиском выгодного покупателя.

Срочный выкуп жилья подходит тем, кто испытывает сильную потребность в финансах и не может ждать длительное время.

Достаточно обратиться к специалистам агентства. Заключение сделки не займет более 48 часов.

Какую квартиру можно продать?

Выкуп квартир предполагает работу со вторичным жильем. При этом стоит учесть, что компания предлагает выкупить даже проблемную недвижимость.

Это значит, что если ваша собственность находится в ипотеке, в залоге у частного или юридического лица или имеются долги по неуплате за услуги ЖКХ, вы все равно сможете ее продать.

Сотрудники агентства займутся улаживанием юридических тонкостей. Вы получите реальную стоимость квартиры.

Кроме того, специалисты компании выкупают комнаты или доли в жилых помещениях, которые находятся на правах общей долевой собственности.

Наличие других собственников – не повод отказываться от процедуры оформления сделки.

Почему стоит выбрать Агентство по срочному выкупу квартир?

Это Агентство рекомендуют своим друзьям и родственникам. Факт подтверждает: компания обладает незапятнанной репутацией. Все сделки абсолютно прозрачны.

Расчет производится удобным для клиента способом. Вы можете получить деньги на карту, наличные или воспользоваться банковскими ячейками и депозитами.

Сделка сопровождается на всех этапах профессиональным юристом. Штат агентства полностью укомплектован. Здесь работают только грамотные специалисты, которым знакомы все нюансы российских законов.

Жилая площадь оценивается в реальном времени. Оценщик выезжает по указанному адресу и производит осмотр помещений. Поэтому клиент всегда получает выгодную цену.

Процедура выкупа квартиры проходит оперативно. Все мероприятия занимают не более 2-х суток. Сопровождение юриста позволяет собрать пакет документов в короткие сроки и избежать бюрократических проволочек.

Если вы сомневаетесь в необходимости выкупа, проконсультируйтесь со специалистом компании. В некоторых случаях продажа квартиры оказывается выгоднее. Консультант даст исчерпывающие ответы на все ваши вопросы. Вы сами сделаете выбор.

Что влияет на стоимость квартиры?

Это частый вопрос от клиентов Агентства. Стоимость недвижимости зависит от многих факторов. Прежде всего, учитываются такие параметры, как престижность района, наличие инфраструктуры (сады, школы, поликлиники, парки и т.д.), транспортные возможности, состояние самой квартиры.

Кроме того, на ценообразование влияют действующие цены на рынке недвижимости, то есть спрос потребителя.

Оценщик анализирует факторы, повышающие стоимость жилого помещения и предлагает оптимальную цену.

Таким образом, обращение в Агентство по срочному выкупу избавляет вас от целого ряда проблем. Вы решаете финансовые трудности и избегаете всех забот, связанных со стандартной продажей квартиры.

Своевременное обращение к опытным специалистам помогает избежать рисков обмана. Не окажитесь в числе тех, кто попал под влияние мошенников. Продавайте квартиру безопасно.