Способы получить гражданство ЕС через покупку недвижимости и не только

14:46 18.03.2022

Купив недвижимость за границей, вы также сможете получить сначала ВНЖ, а потом и гражданство.

Такая опция доступна не во всех европейских странах. Профильные юристы компании International Business могут ознакомить с выгодными вариантами оформления гражданства ЕС (не только через покупку жилья, существуют и упрощенные программы для выходцев стран СНГ), а также оказать юридическую поддержку.

Популярные страны для оформления ВНЖ за инвестиции

Болгария – самое популярное направление среди покупателей жилья курортной категории. Но ВНЖ за недвижимое имущество обойдется в кругленькую сумму – от 300 тыс. евро. Возможно из-за этого для получения ВНЖ в Болгарии покупку недвижимости не особо используют. В основном инвесторы регистрируют бизнес в стране. Кстати, Болгария предполагает упрощенную схему оформления ВНЖ для заявителей пенсионного возраста.

Мальта дает ВНЖ тем иностранным гражданам, которые выполнят основные условия. Речь об инвестировании в облигации суммы 250 тыс. евро на срок не менее 5 лет. Плюс нужно приобрести либо снять жилье, оплатить невозвратный госвзнос в размере 30 тыс. евро. Спустя 5-летний срок инвестиции реально вернуть, а статус при этом останется. ВНЖ получит не только инвестор, но и вся его семья.

Покупка жилья в Румынии сама по себе гражданство не предоставит. Оформить для себя резиденцию можно за счет регистрации новой компании или покупки любой из действующих. Инвестировать в развитие бизнеса нужно будет не меньше 100 тыс. евро, обязательно создать от 10 рабочих мест. Для выходцев из стран СНГ действует упрощенная резидентская программа.

Успешным считается греческий проект оформления паспортов за недвижимость. Так называемую Золотую визу оформили с 2015 года (тогда была запущена программа) свыше 1300 человек. Россияне и китайцы – основные инвесторы. Недвижимость нужно приобрести не дешевле 250 тыс. евро. Ограничений по числу объектов в собственности не предусмотрено.

Некоторые иностранцы останавливаются на коммерческой и жилой недвижимости в Польше. Сейчас объекты в стране дорожают, поэтому отдача от аренды получается неплохой. Вот только ВНЖ покупка недвижимого имущества не даст, зато его можно сделать при соблюдении других условий (наличие собственного жилья всегда плюс для заявителя).

Принимать участие в черногорской программе могут все желающие. Но ВНЖ – не гражданство, не забывайте об этом. Вид на жительство в Черногории действует в течение года, после его нужно будет продлевать. Минус предложения – работать, вести бизнес, обучаться в стране наравне с местными владелец статуса не сможет.