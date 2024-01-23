Эксперт по ЖКХ предложил деприватизировать квартиры малоимущих россиян

22:46 23.01.2024

В Торгово-промышленной палате предложили передать приватизированные квартиры малоимущих россиян в муниципальную собственность, а самих владельцев переселить в арендное субсидированное жилье. Такую позицию озвучил в интервью «АиФ» председатель Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

По его мнению, массовая приватизация жилья в 90-е годы была ошибкой, так как породила огромный класс «нищих собственников», не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом из-за нестабильной финансовой ситуации. Он считает, что выходом могла бы стать деприватизация, сообщает радио BFM.

Широков считает, что выходом могла бы стать добровольная деприватизация, когда квартиры малоимущих россиян перешли бы в муниципальную собственность. «В первую очередь, для малоимущих. Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести и всю ответственность за его содержание», — пояснил свою идею глава комиссии ТПП.

Согласно Гражданскому кодексу, деприватизация — добровольное возвращение гражданином приватизированного жилья муниципалитету. Как правило, люди продолжают жить в этом жилье на основе социального найма. Они перестают платить налоги, взносы на капремонт — тем самым их финансовая нагрузка серьезно уменьшается, так как она переходит на плечи муниципалитета.