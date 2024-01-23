Эксперт по ЖКХ предложил деприватизировать квартиры малоимущих россиян

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В Торгово-промышленной палате предложили передать приватизированные квартиры малоимущих россиян в муниципальную собственность, а самих владельцев переселить в арендное субсидированное жилье. Такую позицию озвучил в интервью «АиФ» председатель Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

По его мнению, массовая приватизация жилья в 90-е годы была ошибкой, так как породила огромный класс «нищих собственников», не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом из-за нестабильной финансовой ситуации. Он считает, что выходом могла бы стать деприватизация, сообщает радио BFM.

Широков считает, что выходом могла бы стать добровольная деприватизация, когда квартиры малоимущих россиян перешли бы в муниципальную собственность. «В первую очередь, для малоимущих. Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести и всю ответственность за его содержание», — пояснил свою идею глава комиссии ТПП.

Согласно Гражданскому кодексу, деприватизация — добровольное возвращение гражданином приватизированного жилья муниципалитету. Как правило, люди продолжают жить в этом жилье на основе социального найма. Они перестают платить налоги, взносы на капремонт — тем самым их финансовая нагрузка серьезно уменьшается, так как она переходит на плечи муниципалитета.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.01.2024, 00:53
    Гость: Взгляд

    Такова цель Шваба, которую они послушно претворяют в жизнь: "У вас не будет ничего, и вы будете счастливы". Наверняка потому, что будете мертвы.

  4. 24.01.2024, 00:51
    Гость: Гость

    Ну сами подумайте, кто добровольно отдаст квартиру забесплатно, если ее можно продать?

  5. 24.01.2024, 00:51
    Гость: Взгляд

    Да, всё верно, иллюзий уже не осталось - эти весёлые ребята, взяв под козырёк, выполняют всё точно по указке старичка Шваба: "У вас не будет ничего, и вы будете счастливы". Понятно вам теперь, кому служат эти люди, включая всех в наивысшем звене власти, без каких-либо исключений (ну вы поняли намёк). Обратите внимание на формулировку - "В первую очередь, для малоимущих." В первую очередь. Поняли? Значит, будет и вторая. А во вторую очередь - для вас. После малоимущих (в число которых, впрочем, вы попадёте уже в ближайшие годы) отберут квартиры и у вас, найдут способ. и плевать, что вы их купили, всё равно отберут. Ведь главная и конечная цель всей этой сатанинской свистопляски, это лишение всех людей без исключения любой собственности, что обеспечит полный и абсолютный, невиданный никогда за всю человеческую историю, контроль над вами. Вам прямым текстом, открыто в лицо это говорят, но вы всё спите. Кто не верит - просто подождите, недолго осталось, причём гораздо меньше, чем вам кажется. Вот только картонную коробку приготовьте, чтобы спать под мостом, когда у вас ваши квартиры будут отбирать, и отдавать их бородатым приезжим новороссиянам и их детям. А потом и с бородатыми разберутся, когда те выполнят свою роль по вашему вытеснению и уничтожению, и заменят китайцами. Бородатые будут возмущены, но быстро и безжалостно будут превращены китайцами в удобрения, есть даже православные пророчества на эту тему. На заметку бородатым - готовьтесь. Не ту сторону вы выбрали.

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