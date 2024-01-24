Какие тенденции будут характерны для рынка вторичной, коммерческой и загородной недвижимости в 2024 году?

21:05 24.01.2024

В 2024 году специалисты по недвижимости столкнутся со снижением спроса в некоторых сегментах. Как следствие, получать доход станет сложнее. Сотрудники онлайн-платформы Пампаду рассказали, что будет со спросом и ценами на жилье

В 2024 году специалисты по недвижимости столкнутся со снижением спроса в некоторых сегментах. Как следствие, получать доход станет сложнее. Сотрудники онлайн-платформы Пампаду рассказали, что будет со спросом и ценами на жилые, коммерческие объекты и как можно получить дополнительный заработок, используя существующую клиентскую базу.

Факторы, определяющие изменения на рынке недвижимости в 2024 году

Прошедший год принёс рынку недвижимости несколько важных изменений, определивших рост спроса до рекордных показателей. По данным Росреестра, наиболее высокая активность покупателей наблюдалась летом. К осени банки отреагировали на увеличение спроса повышением ипотечных ставок и первоначального взноса. ипотеку стали предлагать под 16-17%, а минимальный первый взнос увеличился до 30%. Всё, что будет с рынком недвижимости, определяется изменениями в 2023 году. Основные — это:

ужесточение Центробанком выдачи ипотеки с околонулевой ставкой;

уменьшение максимального лимита и повышение минимального первоначального взноса по льготной ипотеке;

рост ключевой ставки ЦБ РФ с 7,5% до 16% годовых.

Это привело к росту спроса в некоторых сегментах. Покупатели поторопились закрыть сделки, пока цены не выросли. В начале 2024 года риэлторы ожидают незначительного спада активности, а к весне ситуация стабилизируется.

Динамика спроса и цен на первичку

Крупные агентства дают оптимистичный прогноз по рынку недвижимости на 2024 год. Они рассказали, что ждёт рынок новостроек. Одно- и двухкомнатные квартиры будут выкупать ещё на стадии котлована. Востребованность жилья отразится на ценах — в течение всего года не стоит ждать их сильного снижения. Напротив, по прогнозам специалистов, к концу года рост цен на студии и однокомнатное жильё составит в среднем 10-15%.

На фоне повышения интереса к недорогому малогабаритному жилью снизится спрос на трёх- и четырёхкомнатные квартиры. В связи с этим стоит ожидать понижения цен в среднем на 5-7%. На динамику стоимости квадратных метров повлияет общая ситуация в экономике, а какой она будет, сложно сказать заранее. Цены на первичное жильё зависят в том числе и от затрат на его строительство.

В столице в сегменте первичной недвижимости ожидается перераспределение спроса. Он сместится от центра к окраинам и Подмосковью. Недвижимость внутри МКАД дорожает, и покупатели вынуждены искать более дешёвые варианты, пусть даже расположенные не так удобно.

Динамика цен будет зависеть от ценового сегмента. Подорожает элитная недвижимость и квартиры комфорт-класса. Стоимость ликвидных объектов не будет снижаться, потому что они всегда пользуются спросом. Немного снизится цена квартир в жёстком эконом-сегменте, но таких предложений на рынке немного, поэтому они не повлияют на общую картину.

Чего ожидать на рынке вторичного жилья

С середины 2023 года наблюдался повышенный спрос на вторичном рынке недвижимости. Это привело к сокращению количества предложений. Покупатели стали больше интересоваться новостройками, тем более что банки давали возможность купить новое жильё в ипотеку на льготных условиях.

Сейчас ситуация на рынке вторичного жилья стабильная. Массового снижения спроса не наблюдается. Граждане продают одни квартиры и покупают взамен другие, добавляя собственные сбережения или выбирая объекты дешевле. По статистике крупных агентств недвижимости, на долю чистой продажи приходится только около 30% от общего количества сделок.

Часть покупателей приобретают вторичное жильё в ипотеку, ожидая, что её можно будет рефинансировать, когда банки понизят ставки. По мнению ведущих агентств недвижимости, спрос на вторичную недвижимость в старом фонде будет планомерно падать вместе с ценами. К концу года квартиры, которым требуется капитальный ремонт, подешевеют в среднем на 10%. Зато стоимость ликвидной недвижимости останется на прежнем уровне.

Прогноз по рынку загородной недвижимости

Говоря о том, что будет с рынком недвижимости в 2024 году, эксперты не обходят вниманием загородные объекты. Они полагают, что в этом сегменте рынка не произойдёт кардинальных изменений. Традиционно зимой застройщики покупают материалы по старым ценам и со скидками. Те, кто успел купить до ежегодной корректировки цен, с наступлением тёплого времени года начинают строительство. Такова ежегодная динамика рынка загородной недвижимости.

В начале 2024 года поставщики стройматериалов корректируют цены, что приводит к увеличению себестоимости загородного строительства. Как следствие, новые коттеджи дорожают. Но рядовые покупатели интересуются и вторичными загородными домами, а их стоимость не зависит от динамики цен на стройматериалы.

Что будет с ценами и спросом на аренду жилых помещений

Зимой в сегменте аренды жилья традиционно наблюдается затишье. Весной и летом спрос увеличивается, но это сезонные колебания, не зависящие от экономической обстановки. Представители крупных агентств недвижимости полагают, что серьёзных изменений ждать не стоит. Арендатором по-прежнему будут интересовать бюджетные предложения, а рынок, как и в 2023 году, не сможет полностью удовлетворить спрос.

Цены на аренду жилплощади ко второму кварталу могут вырасти на 15% и более. Это обусловлено высокими ставками по ипотечным кредитам. Многие предпочитают отложить покупку до лучших времён и некоторое время снимать жильё.

Как изменится ситуация в секторе аренды коммерческих площадей

По данным Realty-гида “Недвижимость”, коммерческие объекты станут более востребованными, чем в 2023 году. это связано с уменьшением количества свободных площадей. В 2022 году цена аренды держалась на низком уровне, потому что много площадей освободилось после ухода иностранных компаний. Постепенно пустующие площади заполняли российские предприниматели, и предложение сравнялось со спросом.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году востребованность коммерческой помещений вырастет, что приведёт к подъёму цен. Хорошие перспективы и высокий потенциал у офисного сектора. Это один из трендов 2024 года.

В сегменте крупной складской недвижимости уровень спроса и предложения останется невысоким. Инвесторы не готовы вкладывать сотни миллионов в строительство складов, а арендаторов не устраивают те варианты, что есть. Некоторые ритейлеры, не найдя подходящих площадей для аренды, покупают участки и строят собственные склады.

В секторе апартаментов вырастет количество предложений, и ситуация стабилизируется. Сейчас есть спрос на объекты в сфере street retail, а предложений с хорошей окупаемостью на рынке мало. Застройщики проявляют интерес к этому направлению, и если в 2024 году увеличится количество предложений, сильного роста цен не будет.

Предстоящие изменения условий по ипотечным кредитам

По прогнозам экспертов, в 2024 году стоит ожидать смягчения кредитной политики, но не с первых месяцев. Ставка ЦБ РФ достигла пикового значения, поэтому спрос на ипотечное жильё уменьшится. Пока проценты остаются высокими, спрос на ипотечное жильё будет снижаться. Кроме того, сейчас банки строго оценивают заёмщиков и не одобряют ипотеку тем, у кого высокий уровень закредитованности.

В наступившем году многие льготные программы прекратят своё действие. Ипотечные заёмщики, которые знали об этом, постарались закрыть сделки до конца 2023 года. Застройщики пока не оценили масштаба предстоящих изменений, но скоро им придётся пересматривать цены на недвижимость и условия покупки.

Часть госпрограмм будет действовать, но они приобретут более целевой характер, а значит, количество заёмщиков, удовлетворяющих критериям, будет меньше. Отсюда падение спроса на ипотечную недвижимость, и вслед за этим — высокая вероятность снижения ипотечных ставок. Руководители крупных АН считают, что процентные ставки начнут снижаться уже во втором квартале.

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