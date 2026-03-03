РЖД выставил на продажу Рижский вокзал в Москве

Российские железные дороги (РЖД) выставили на продажу Рижский вокзал в Москве, сообщает Газета.RU.

Здания вокзала длительное время не используются для осуществления пассажирских перевозок. Покупателю предлагается адаптировать их под новые цели.

Речь идет о продаже самого здания Рижского вокзала 1901 года постройки, а также нежилого двухэтажного здания и земельного участка площадью 13,7 тысяч квадратных метров. Все здания являются объектами культурного наследия и полностью готовы к эксплуатации. Начальная цена за объект составляет чуть более 4 млрд рублей.

Рижский вокзал построен в неорусском стиле по проекту архитектора Станислава Бржозовского. Вокзал дважды появлялся в фильме «Семнадцать мгновений весны». Также его можно увидеть в фильмах «По семейным обстоятельствам» и «Вокзал для двоих».

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.03.2026, 19:21
    Гость: РЖД выставил на продажу Рижский вокзал в Москве

    Рижский вокзал надо переименовать в русофобский!

  3. 03.03.2026, 18:25
    Гость: Бывалый

    Кому идут деньги от продажи вокзалов? Эта целая компания продаж. Не верю, что мимо карманов интерессантов. Большое 3 этажное старинное здание вокзала в Серпухове продали несколько лет назад, известное Л. Н. Толстому. Так и стоит гниет. Прокуратура ау.

  5. 03.03.2026, 18:15
    Гость: Сидор Карпыч

    А что,со своей Законной,по всем Договорам купленной Петром собственностью - Лифляндской Губернией,уже распрощались окончательно ?Кому в грязные СС лапы вы отдали СВОЮ землю и русских людей,Россия ???

Все комментарии (12)
