Жилье уехавших в недружественные страны граждан ДНР отдадут нуждающимся
Власти ДНР намерены отдать нуждающимся жилье граждан, выехавших в недружественные страны и не планирующих возвращаться, заявил глава региона Денис Пушилин. В республике завершается процесс инвентаризации недвижимости.
Власти сократили сроки регистрации прав собственности на жилье в Росреестре, чтобы ускорить процесс вовлечения пустующих фондов в социальный оборот. По словам Пушилина, длительные сроки оформления документов ранее мешали эффективному распределению жилья, которое фактически осталось брошенным, пишет News.ru.
"Все стадии в рамках российского законодательства пройдены для выдачи [жилья] непосредственно тем, кто в этом нуждается", — подчеркнул руководитель республики.
Он отметил, что такие меры позволят обеспечить крышей над головой людей, потерявших свои дома в ходе боевых действий или нуждающихся в улучшении жилищных условий. Глава ДНР добавил, что те, кто не успеет зарегистрировать недвижимость в упрощенном порядке до 1 июля 2026 года июля, смогут сделать это позже через суд.
Одна и та же хрень во все века.А как же в Италии члены одной семьи могут владеть одним домом пять веков при всех правителях любимых и нелюбимых.Рождаться и умирать в нем.Есть такие в России ?
А вот это правильно. Люди без крыши над головой оставаться не должны.
у врагов не трожь? Есть такая вещь как национализация.
Где попрание? Бесхозные земельные участки изымают в собственность администрации и затем раздают желающим. Такое же было в СССР, когда присоединили Прибалтику и часть Финляндии - квартиры бежавших заграницу национализировали и раздавали бесплатно трудящимся.
Писали бы прямо - азиатам. Для них и воюем