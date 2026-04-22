Жилье уехавших в недружественные страны граждан ДНР отдадут нуждающимся

Власти ДНР намерены отдать нуждающимся жилье граждан, выехавших в недружественные страны и не планирующих возвращаться, заявил глава региона Денис Пушилин. В республике завершается процесс инвентаризации недвижимости.

Власти сократили сроки регистрации прав собственности на жилье в Росреестре, чтобы ускорить процесс вовлечения пустующих фондов в социальный оборот. По словам Пушилина, длительные сроки оформления документов ранее мешали эффективному распределению жилья, которое фактически осталось брошенным, пишет News.ru.

"Все стадии в рамках российского законодательства пройдены для выдачи [жилья] непосредственно тем, кто в этом нуждается", — подчеркнул руководитель республики.

Он отметил, что такие меры позволят обеспечить крышей над головой людей, потерявших свои дома в ходе боевых действий или нуждающихся в улучшении жилищных условий. Глава ДНР добавил, что те, кто не успеет зарегистрировать недвижимость в упрощенном порядке до 1 июля 2026 года июля, смогут сделать это позже через суд.