Около 100 тыс. россиян могут лишиться своих заброшенных участков

Почти 100 тыс. россиян рискуют лишиться своих участков. Росреестр начал активнее выявлять заброшенные и заросшие земли, сообщают «Известия».

Закон об изъятии неосвоенных участков вступил в силу с 1 марта 2025 года. Лишить земельного участка могут, если он не используется больше трех лет. Также основанием считаются разрушенные постройки.

Более 7 тыс. владельцев обязали привести землю в порядок. Еще 91 тыс. человек получили первичные предупреждения от Росреестра. Если требования проигнорировать, дело может дойти до суда. На приведение земли в порядок дают от 30 до 90 дней.

В Росреестре уточнили, что массовых изъятий пока нет. Участки изымать не будут за единичные нарушения. Однако для поиска заброшенных земель Росреестр использует беспилотники.