Верховный суд дал разъяснение по оспариванию сделок после дела Долиной

17:39 1.07.2026

Сделка по продаже квартиры, совершенная жертвой мошенников, может быть признана недействительной лишь в том случае, если покупатель знал или должен был знать об обмане. Такой подход Верховный суд (ВС) закрепил в обзоре судебной практики об оспаривании сделок с жильем, сообщает РБК.

Документ подготовили судебные коллегии по гражданским, административным делам и экономическим спорам. В него вошли 20 правовых позиций, сформированных на основе практики за 2022–2025 годы. Обзор ВС призван унифицировать подходы судов к рассмотрению споров, связанных с переходом права собственности на жилые помещения.

Как следует из разъяснений, само по себе совершение сделки под влиянием обмана третьих лиц не является безусловным основанием для ее отмены. Для признания договора купли-продажи недействительным суду необходимо установить, что покупатель был осведомлен о мошеннической схеме либо при должной осмотрительности должен был распознать признаки обмана. Если же стороны уже исполнили договор, суд применяет последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции.

Верховный суд также указал, что заблуждение продавца относительно мотивов сделки не считается существенным основанием для признания ее недействительной по ст. 178 Гражданского кодекса. При рассмотрении подобных споров судам предписано оценивать добросовестность поведения второй стороны и ее возможность распознать заблуждение контрагента, обеспечивая при этом равный объем судебной защиты обоим участникам сделки.

Отдельные разъяснения также касаются сделок, совершенных гражданами, которые в момент их заключения не могли понимать значение своих действий или руководить ими. Для признания такого договора недействительным необходимо доказать наличие такого состояния в момент совершения сделки. Кроме того, суды должны выяснять, было ли покупателю известно об отсутствии согласия второго собственника при продаже жилья, находившегося в совместной собственности бывших супругов.