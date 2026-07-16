Иран назвал законной целью недвижимость Трампа на Ближнем Востоке

Коллаж © KM.RU

Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал недвижимость президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке законной целью для ударов. В список потенциальных целей попали элитные гольф-клубы и небоскребы в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, носящие имя американского лидера, пишет "Российская газета" со ссылкой на сообщение пресс-службы КСИР. 

К публикации иранские военные прикрепили фотографию с расположением и кратким описанием объектов, которые они считают законной целью. Среди них:

- Trump International Hotel & Tower в Дубае (ОАЭ) - 80-этажный небоскреб с самым высоким в мире открытым бассейном. Стоимость проекта оценивалась примерно в один миллиард долларов. 

- Trump Plaza в Джедде (Саудовская Аравия) - жилой и торговый комплекс на побережье Красного моря, включающий апартаменты, частный парк, офисные помещения и магазины класса люкс. Оценочная стоимость объекта - около 530 миллионов долларов.

- Trump International Hotel и Trump International Golf Club в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) - два крупных проекта под брендом The Trump Organization. В настоящий момент они находятся на стадии строительства. Они расположены в элитном районе Вади-Сафар. Проекты включают строительство отеля, поле для гольфа на 18 лунок, закрытый жилой комплекс с роскошными особняками и инфраструктуру общей стоимостью более 10 миллиардов долларов.

- Trump International Golf Club в Дубае (ОАЭ) - поле для гольфа, расположенное в районе Damac Hills.

Кроме того, в списке фигурируют объекты в Катаре (поле для гольфа и виллы на побережье в районе Симейсма, примерно в 18 км к северу от Дохи, стоимостью около двух миллиардов долларов) и Омане (пятизвездочный отель на 141 номер на скалистом утесе стоимостью около 500 миллионов долларов).

Заявление КСИР было сделано на фоне новой волны эскалации конфликта между США и Ираном. В начале июля стороны возобновили активные боевые действия после того, как переговоры о мирном урегулировании сорвались.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.07.2026, 19:16
    Гость: stalker

    А вот это правильно. Бить надо по личному кошельку тех, кто военные действия развязал. Чтобы накладно было.

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