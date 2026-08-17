В России планируют сократить сроки возведения многоквартирных домов

09:54 17.08.2026

Средние сроки строительства многоквартирного дома в России планируется сократить с 1 250 до 1 тыс. дней, сообщил статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек.

"Типовой дом если брать, ранее срок его строительства составлял 2 181 день. Это до начала активной работы по сокращению строительного цикла. За последние несколько лет нам удалось оптимизировать эту работу до 1 250 дней <...>", - рассказал он в интервью ТАСС

Работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла сегодня ведется в рамках федерального проекта "Новый ритм строительства" национального проекта "Инфраструктура для жизни". К 2030 году определена цель - 1 тыс. дней.

По словам Муценека, сокращение сроков строительства уже дало достаточно большой мультипликативный эффект на всех строительных этапах. Также замминистра отметил, что нужно работать над сокращением количества процедур и документов, которые влияют на сроки, сохраняя при этом безопасность и качество строительства.

Для нахождения баланса между скоростью и качеством строительная отрасль должна отвечать на стоящие перед ней сегодня вызовы. "Это в первую очередь вопросы производительности труда, эффективности и цифрового развития", - заключил Муценек.