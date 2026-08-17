В России планируют сократить сроки возведения многоквартирных домов

© KM.RU, Алексей Белкин

Средние сроки строительства многоквартирного дома в России планируется сократить с 1 250 до 1 тыс. дней, сообщил статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек.

"Типовой дом если брать, ранее срок его строительства составлял 2 181 день. Это до начала активной работы по сокращению строительного цикла. За последние несколько лет нам удалось оптимизировать эту работу до 1 250 дней <...>", - рассказал он в интервью ТАСС

Работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла сегодня ведется в рамках федерального проекта "Новый ритм строительства" национального проекта "Инфраструктура для жизни". К 2030 году определена цель - 1 тыс. дней.

По словам Муценека, сокращение сроков строительства уже дало достаточно большой мультипликативный эффект на всех строительных этапах. Также замминистра отметил, что нужно работать над сокращением количества процедур и документов, которые влияют на сроки, сохраняя при этом безопасность и качество строительства.

Для нахождения баланса между скоростью и качеством строительная отрасль должна отвечать на стоящие перед ней сегодня вызовы. "Это в первую очередь вопросы производительности труда, эффективности и цифрового развития", - заключил Муценек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.08.2026, 10:22
    Гость: ... реформаторам на заметку

    В СССР строительство велось быстрыми темпами. В среднем на возведение одного пятиэтажного дома уходило 12 дней, а в отдельных случаях — всего 7. Абсолютный рекорд был установлен при строительстве домов серии К-7: на их возведение требовалось не более двух недель.
    Ключевую роль в ускорении строительства сыграла панельная технология. Железобетонные панели производились на заводах, а на стройплощадке, из них быстро собирали здание по принципу конструктора. Такой «сухой» метод исключал необходимость работы с бетоном на месте, а соединение панелей с помощью сварки позволяло заселять дома сразу после завершения монтажа. Вторым,
    Дополнительным фактором ускорения стала типизация проектов и эффективная организация работ. Унифицированные серии домов использовались по всей стране, что упрощало логистику и обучение рабочих. Работы велись параллельно разными бригадами: одни занимались монтажом панелей, другие — внутренней отделкой. Созданные домостроительные комбинаты (ДСК) объединяли производство, доставку и монтаж конструкций, что обеспечивало слаженность всего процесса строительства и исключало потери времени при переходе между этапами работ. Коммунисты же были "дураки" и квартиры давали бесплатные, а вы сейчас "умные" дом человейник строте 3 года, где крохотные квартиры по бешеной цене.

  2. 17.08.2026, 10:11
    Гость: Гость

    Срок схватывания бетона 28 дней, он не зависит от указивок. Бетон набирает прочность по физическим законам, а у минстроя свои законы? Прикажите бетону схватываться быстрее в ущерб набору прочности)? Ну-ну, любопытно будет посмотреть.

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