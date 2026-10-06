Выдачи ипотеки обновили рекорд перед ужесточением госпрограммы

12:29 6.10.2026

В сентябре 2026 года российские банки предоставили физлицам 123,8 тыс. ипотечных кредитов на 608,5 млрд руб. — это максимум с декабря прошлого года (802,9 млрд руб.), пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Frank RG. По сравнению с августом число заключенных договоров подскочило на 45%, а объем выданных ссуд — на 63%.

Прирост произошел в последний месяц перед ужесточением госпрограммы семейной ипотеки.

Согласно данным Frank RG, с начала года российские банки предоставили физлицам ипотечные кредиты на 3,52 трлн руб., что на 36% превышает результат за девять месяцев прошлого года. Значительный прирост выдач наблюдался перед фактическим ужесточением льготной программы или на фоне дискуссии об этом. Так, в январе 2026-го выдачи ипотеки достигли 420,6 млрд руб.: результат был ниже рекордного уровня декабря, но в 3,5 раза превысил значения января предыдущего года. Всплеск объясняли «эффектом дедлайна» — ажиотажным спросом семей на льготную ипотеку перед изменением условий программы с 1 февраля.

Похожая ситуация сложилась в июне: в этот месяц выдачи кредитов на жилье подскочили на 48%, до 476,2 млрд руб., перед ожидаемым пересмотром правил госпрограммы (его в итоге перенесли с 1 июля на 1 октября).

С 1 октября 2026 года действуют новые условия: ставку привязали к числу детей — чем их больше, тем ниже процент. Для семей с одним ребенком до семи лет ставка составит 10% в большинстве регионов, с двумя детьми — 8%, с тремя — 6%, с четырьмя — 4%, с пятью — 2%. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей тоже применяется «лестница» ставок, но на 2 п.п. выше. При этом максимальная сумма кредита также зависит от числа детей и региона. Кроме того, Минфин ограничил срок действия льготной ставки 15 годами.

До 1 октября 2026 года ставка по программе «Семейная ипотека» составляла 6% годовых. При этом она была единой для всех семей — независимо от количества детей и региона проживания.