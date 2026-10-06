Выдачи ипотеки обновили рекорд перед ужесточением госпрограммы

© KM.RU

В сентябре 2026 года российские банки предоставили физлицам 123,8 тыс. ипотечных кредитов на 608,5 млрд руб. — это максимум с декабря прошлого года (802,9 млрд руб.), пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Frank RG. По сравнению с августом число заключенных договоров подскочило на 45%, а объем выданных ссуд — на 63%.

Прирост произошел в последний месяц перед ужесточением госпрограммы семейной ипотеки.

Согласно данным Frank RG, с начала года российские банки предоставили физлицам ипотечные кредиты на 3,52 трлн руб., что на 36% превышает результат за девять месяцев прошлого года. Значительный прирост выдач наблюдался перед фактическим ужесточением льготной программы или на фоне дискуссии об этом. Так, в январе 2026-го выдачи ипотеки достигли 420,6 млрд руб.: результат был ниже рекордного уровня декабря, но в 3,5 раза превысил значения января предыдущего года. Всплеск объясняли «эффектом дедлайна» — ажиотажным спросом семей на льготную ипотеку перед изменением условий программы с 1 февраля.

Похожая ситуация сложилась в июне: в этот месяц выдачи кредитов на жилье подскочили на 48%, до 476,2 млрд руб., перед ожидаемым пересмотром правил госпрограммы (его в итоге перенесли с 1 июля на 1 октября).

С 1 октября 2026 года действуют новые условия: ставку привязали к числу детей — чем их больше, тем ниже процент. Для семей с одним ребенком до семи лет ставка составит 10% в большинстве регионов, с двумя детьми — 8%, с тремя — 6%, с четырьмя — 4%, с пятью — 2%. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей тоже применяется «лестница» ставок, но на 2 п.п. выше. При этом максимальная сумма кредита также зависит от числа детей и региона. Кроме того, Минфин ограничил срок действия льготной ставки 15 годами. 

До 1 октября 2026 года ставка по программе «Семейная ипотека» составляла 6% годовых. При этом она была единой для всех семей — независимо от количества детей и региона проживания.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
Стоп-кадр из видеотрансляции
Кремль оценил сообщения о поддержке Трампом ударов ВСУ вглубь России
Новак: поставки бензина за рубеж не наносят вреда внутреннему рынку
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie