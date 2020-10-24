22:46 3.10.2025

Бюджетные варианты покупки квартиры в мегаполисе: где искать заниженные предложения, районы с потенциалом роста, советы по ипотеке и Alt-источникам финансирования, проверка документов и рисков.

Бюджетные варианты для покупки квартиры в мегаполисе: как найти



Цены на жилье в больших городах и так высокие, да еще и растут как на дрожжах. Ипотека по-прежнему практически недоступна, и кажется, покупка недорогих квартир – из области нереального. Но это не так. Даже если бюджет ограничен, можно найти жилплощадь, которая подойдет и по цене, и по удобству. Главное – знать, где искать, и как правильно подойти к выбору.

Почему цены на квартиры продолжают расти?

Стоимость квартир в мегаполисах поднимается из-за нескольких причин: большой спрос, нехватка свободных участков для строительства, улучшение инфраструктуры районов, общая инфляция и, в частности, рост цен на стройматериалы. Предложения в новостройках обычно стоят дороже за счет современных планировок, интересных входных групп и дополнительных сервисов – таких как помещения для хранения, обустроенные прогулочные зоны, спортивные и детские площадки, места для отдыха и развитая инфраструктура ЖК. А вот на вторичном рынке часто попадаются искомые недорогие варианты, пусть и с некоторыми нюансами, например, скромная площадь или состояние квартиры и дома не очень. Но так и стоимость у них другого порядка. Сравнение цен на вторичное и новое жилье, например, в Москве, показывает: разница средних значений составляет более 1,6 раза – 285,6 тыс. рублей против 470,2 тыс. рублей за квадратный метр. Причем квартиры на вторичке обычно широко представлены в любых районах города – от центра до окраин, тогда как территории для строительства всегда ограничены.

Где искать бюджетные квартиры

На цены влияет локация – чем престижнее район, тем больнее кошельку, и даже утлая однушка может стоить сравнительно дорого. Удаляясь от центра, вы экономите и выигрываете в качестве. Ищите варианты на окраинах и не зацикливайтесь на одной–двух территориальных зонах – когда география поиска расширяется, возможности выбора увеличиваются. Помните о главном: транспортной доступности нужных вам мест в городе. Чтобы не потеряться в огромном количестве предложений, лучше всего ориентироваться на проверенные онлайн-платформы, можно изучать объявления на популярных сайтах и форумах, обращаться в надежные агентства недвижимости.

Почему стоит обратить внимание на квартиры на вторичном рынке

Покупка квартиры недорого на вторичке имеет и другие плюсы: к вышеперечисленным – сравнительной ценовой доступности и широкому выбору в разных районах – прибавим еще несколько. В локациях со сформированной застройкой обычно развитая инфраструктура и налаженное транспортное сообщение, а на окраинах, где водятся доступные по цене лоты, зачастую небольшая плотность населения и много зеленых зон. Когда вы купите квартиру на вторичке, сразу же получите ключи и сможете вселиться – не придется ждать окончания строительства и терпеть долгие ремонты у соседей после ввода дома в эксплуатацию. Правда, важно внимательно оценивать состояние вторичной жилплощади – может, и вам после покупки придется делать ремонт и обновлять коммуникации, учтите, что иногда это может «откусить» часть сэкономленной суммы.

Как сделать покупку успешной



Перед тем как подписывать договор, нужно профессионально изучить документы и убедиться, что с квартирой все чисто: без долгов, обременений или споров. Специалисты по недвижимости смогут выявить подвохи и уберечь вас от рискованной покупки подозрительно дешевой квартиры. Тщательно, до мелочей, проверьте качественные характеристики жилплощади – так вы избежите неожиданных вложений в ремонт. При общении с продавцом помните: торговаться – это нормальная практика на вторичном рынке. И лучше доверить этот вопрос специалистам, они переговорщики что надо. А умение договариваться может помочь значительно снизить стоимость.

Кратко обобщим



Купить квартиру в мегаполисе с ограниченным бюджетом – задача выполнимая. На вторичном рынке есть много разных вариантов, и если подойти к поиску грамотно, можно найти и хороший, и выгодный. Если вы хотите получить профессиональную консультацию и помощь, обращайтесь, у нас большой опыт, мы поможем выбрать проверенное и доступное по цене жилье, подходящее именно вам.

