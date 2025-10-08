Новостройка или вторичка: что выбрать

22:18 8.10.2025

Один из ключевых вопросов, встающих перед будущим владельцем недвижимости — что выбрать: квартиру в новом строящемся доме или на вторичном рынке? Оба варианта имеют свои сильные и слабые стороны, и оптимальный выбор зависит от ваших приоритетов, финансов и готовности к риску.

Аргументы в пользу новостройки

Главное преимущество нового жилья — это современные планировки, соответствующие нынешним стандартам комфорта. Студии, евроформаты, просторные кухни-гостиные стали нормой для современных проектов. Вы получаете квартиру с чистой отделкой «под ключ» что позволяет сэкономить на ремонте и воплотить собственный дизайн.

Не менее важен и технологический аспект: новые инженерные системы, современные фасады, безопасные лифты и продуманные подъездные зоны. Застройщики часто создают полноценную инфраструктуру внутри комплекса: благоустроенные дворы без машин, детские и спортивные площадки, паркинги. Микрорайон в целом часто развивается динамично, появляются новые социальные объекты, дороги и торговые центры.

Однако инвестиции в новостройку сопряжены с рисками. Самый серьезный — опасность столкнуться с недобросовестным застройщиком или с задержками в сдаче объекта. Процесс покупки требует тщательной юридической проверки и понимания механизма эскроу-счетов.

Плюсы и минусы «вторички»

Вторичное жилье — это выбор в пользу предсказуемости и локации. Вы покупаете квартиру в уже обжитом районе со сложившейся инфраструктурой: школами, поликлиниками, магазинами. Можно сразу оценить состояние дома, двора и соседей. Главный козырь — это возможность вселиться сразу после сделки, без многолетнего ожидания.

Но за эту определенность часто приходится платить. Старые дома могут иметь изношенные коммуникации, требующие замены, а соседи за стеной — давно сделанные перепланировки. Часто планировки в домах советской эпохи уступают современным стандартам: маленькие кухни, смежные комнаты, низкие потолки. Кроме того, в стоимость «вторички» почти всегда заложена цена ремонта, который новому владельцу предстоит делать за свой счет.

Что же в итоге?

Новостройка — это инвестиция в будущее. Это современное жилье с гарантиями от застройщика и перспективой роста стоимости актива, но с рисками и необходимостью ждать. Вторичка — это решение «здесь и сейчас», проверенная локация и быстрый заезд, но зачастую — компромисс с планировкой и необходимость вложений в капремонт. Взвесьте свои финансовые возможности, сроки и готовность к риску — и ваш выбор будет верным.