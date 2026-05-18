Россиянам готовят новую волну роста тарифов ЖКХ. Платежи вновь обгонят инфляцию

Российская система ЖКХ входит в период ускоренного роста тарифов, который может стать самым чувствительным для населения за последнее десятилетие

Минэкономразвития в новом макропрогнозе фактически зафиксировало отказ от прежней политики сдерживания коммунальных платежей: уже с 2026 года совокупный платеж граждан вновь начнет расти темпами выше инфляции. Формально речь идет о модернизации изношенной инфраструктуры, финансировании социальной газификации и инвестициях в электросетевой комплекс, фактически же многолетнее недофинансирование отрасли начинают перекладывать в платежки миллионов домохозяйств.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, совокупный рост коммунальных платежей в среднем по стране составит 9,9% в 2026 году, 8,7% — в 2027-м и 7,1% — в 2028-м. Совокупно квитанция среднестатистического россиянина потяжелеет минимум на четверть. При этом речь идет лишь о средних параметрах. В отдельных регионах и муниципалитетах индексация может оказаться значительно выше за счет специальных согласований с федеральным центром. Кроме того, как замечают участники рынка, пока понятны и утверждены только показатели на текущий период, в то время как в перспективе цифры, вероятнее всего, будут корректироваться в большую сторону.

Наиболее заметный рост ожидается в электроэнергетике. Конечная цена электроэнергии для населения в 2026 году увеличится на 11,3%, в 2027-м — еще на 8,6%, в 2028-м — на 9,1%. Основной драйвер кроется в тарифах электросетевых компаний, услуги которых для населения вырастут на 15,2%, 15,3% и 11,2% соответственно.

Газ для населения также продолжит дорожать: 9,6% в 2026 году, 9,1% в 2027-м и 7% в 2028-м. Аналогичные темпы закладываются для оптовых цен. Еще выше окажется рост тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям — 11,6% и 11,1% в 2026–2027 годах.

В теплоснабжении индексация составит 9,9% в 2026 году, 9,3% — в 2027-м, 6,8% — в 2028-м. Водоснабжение подорожает на 9,8%, 8,9% и 5,9%, водоотведение — на 9,3%, 8,6% и 5,8% соответственно.

Как пояснил экономист, профессор Высшей школы экономики Сергей Сиваев, нынешняя тарифная политика стала разворотом после десятилетнего периода искусственного сдерживания. По его словам, начиная с 2015 года предельный рост коммунальных тарифов системно отставал от фактической инфляции. Это привело к накоплению структурных проблем в отрасли: низким зарплатам, хроническому дефициту инвестиций и росту аварийности сетей. Сейчас власти пытаются компенсировать это отставание через ускоренную индексацию. Однако эксперт указывает, что механизм остается непрозрачным и политизированным.

"Если смотреть на ситуацию в длинной ретроспективе, то последние десять лет тарифы для населения в целом росли медленнее фактической инфляции, — пояснил Сергей Сиваев. — По нашим оценкам, начиная примерно с 2015 года накопленное отставание составило около 20 процентных пунктов. Это не могло пройти бесследно для отрасли: хронически недофинансировались ремонты и модернизация, сохранялись низкие зарплаты в коммунальном секторе, росла аварийность, а сама инфраструктура продолжала стареть. Сейчас государство пытается компенсировать этот накопленный разрыв и вернуть в систему деньги через ускоренную индексацию тарифов. Но проблема в том, что это решение остается скорее политическим, чем экономически просчитанным. У нас до сих пор нет прозрачной увязки роста тарифов с системой адресной поддержки малообеспеченных семей, а значит, нагрузка распределяется неравномерно и зачастую бьет по тем, для кого коммунальные платежи уже становятся критически чувствительной статьей расходов".

Дополнительным фактором становится модернизационная надбавка. В 2026–2028 годах ресурсоснабжающим организациям будет закладываться дополнительная выручка в размере 1,5% ежегодно на реализацию инвестиционных программ по обновлению коммунальной инфраструктуры. Проблема, по оценке экспертов, усугубляется тем, что система социальной поддержки фактически перестала выполнять компенсирующую функцию.

По словам Сергея Сиваева, если десять лет назад субсидии на оплату ЖКУ получали более 10% российских домохозяйств, то сейчас — менее 3%. При этом критерии доступности коммунальных услуг остаются устаревшими и не учитывают реальную структуру расходов семей. Фактически государство продолжает массово субсидировать сам сектор ЖКХ через бюджетные вливания и регулируемое недофинансирование, а теперь часть накопленных издержек постепенно переносится на население.

Для большинства россиян это означает одно: платежки будут расти быстрее привычного уровня удорожания жизни, а сам рост коммунальных расходов становится не разовой мерой, а новой долгосрочной моделью финансирования изношенной инфраструктуры страны.

Автор: Никита Светлов