Давид Худоян (Optima Development): премиальное жилье Москвы переходит в небоскребы

17:08 20.05.2026

Генеральный директор Optima Development — о трансформации премиального рынка, логике высотного строительства и новых стандартах городской среды. Биография и мнение бизнесмена Давида Худояна.

Генеральный директор Optima Development — о трансформации премиального рынка, логике высотного строительства и новых стандартах городской среды. Биография и мнение бизнесмена Давида Худояна.

Московский рынок премиальной недвижимости меняется структурно. Запрос, который еще десятилетие назад сводился к камерности, престижному адресу и закрытому двору, сегодня формулируется иначе: покупатель ориентируется на среду – инфраструктуру, сервисы, уровень обслуживания, прежде характерный скорее для гостиничного бизнеса.

Давид Худоян, генеральный директор Optima Development, в своей колонке объясняет: «За последние годы высотное строительство в премиальном сегменте Москвы прошло точку невозврата. Ещё недавно небоскрёбы в городе были почти исключительно офисными. Сегодня ситуация обратная: самые интересные вертикальные проекты – жилые. Самые дорогие – тоже». Рассказываем о тренде на цифровую инфраструктуру, новых стандартах премиум-недвижимости и профессиональном пути девелопера Давида Худояна.

Системный подход к качеству

Прежде всего, изменения на рынке связаны с самим содержанием понятия «премиум» в жилой недвижимости. Давид Худоян отмечает, что первостепенным в таких проектах становится среда: удобная и персонализированная. Главный запрос – инфраструктурная самодостаточность и комплексность.

– Раньше это был прежде всего адрес и камерность: тихий переулок, небольшой дом, свой двор, охрана у ворот. Сейчас – среда. Не место, где тебя никто не видит, а место, где всё устроено так, как тебе нужно. Это разные вещи, и за вторым люди готовы подниматься на 35-й этаж, – замечает девелопер.

Именно по этому принципу под руководством Давида Худояна развивается проект Optima Development «Прайм Парк» на Ленинградском проспекте. Объект уже 7 лет подряд удерживает первое место по продажам среди премиальных новостроек столицы. Квартал занимает территорию вблизи Ходынского поля – одного из немногих крупных открытых пространств на севере Москвы. Девять башен высотой от 37 до 41 этажа формируют ансамбль с частным парком площадью 3 гектара – редкость для плотной городской застройки. Для сравнения: создание соседнего парка «Ходынское поле», занимающего почти в восемь раз большую территорию, обошлось городскому бюджету примерно в 500 млн рублей. Частный парк внутри жилого квартала – иной масштаб вложений и иной уровень обязательств перед резидентами.

– Здесь нет случайных элементов: материалы входных групп, освещение лобби, скорость и отделка лифтов, уровень консьерж-службы – всё это выстраивается в единую систему, которая считывается мгновенно. Это то, что в гостиничном бизнесе называют «пятью звездами» – не отдельная опция, а базовый стандарт, пронизывающий весь проект, – считает Худоян.

В «Прайм Парке» эта философия реализована через комплексную цифровую экосистему – суммарные инвестиции в технологическую инфраструктуру превысили 3 млн долларов. Единое мобильное приложение дает жителям контроль над всей цепочкой сервисов: от управления доступом до взаимодействия с внутренними службами. Система распознаёт резидента на входной группе, самостоятельно вызывает лифт и формирует индивидуальный пакет услуг. Доступ строго сегментирован: посторонние исключены из периметра, жители перемещаются в границах своего дома и этажа.

Помимо цифрового контура, в квартале работают собственная служба валет-паркинга и беллменов, внутренняя курьерская доставка, роботы-клинеры для общественных пространств и фасадных зон.

Давид Худоян: биография и карьера

Давид Альбертович Худоян родился 15 сентября 1999 года в штате Нью-Джерси, США. Среднее образование получил в нью-йоркской частной школе Horace Mann School – одном из наиболее престижных учебных заведений Восточного побережья. После этого поступил на факультет глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова.

Профессиональный путь начинался в американской недвижимости. До переезда в Россию Худоян работал с объектами премиального сегмента в Нью-Йорке – участвовал в проектах реконструкции исторических зданий Манхэттена и строительстве таунхаусов на Upper East Side, занимаясь полным циклом: от первичной оценки и проектирования до вывода объектов на рынок. Этот опыт – работы с исторической городской тканью и высокими клиентскими стандартами нью-йоркского рынка – во многом определил его последующий подход к московским проектам.

В 2017 году Худоян был приглашен к управлению проектом «Прайм Парк». В 2019-м переехал в Россию, сосредоточившись на его развитии. В 2020 году занял пост генерального директора Optima Development. Проект удостоен более 15 российских и международных наград – в их числе двукратная победа в European Property Awards (сезоны 2018–2019 и 2021–2022) и шесть статуэток Urban Awards, включая номинации «Лучший жилой небоскрёб», «Премиум-комплекс года» и «Концепция благоустройства и инфраструктуры». Осенью 2025 года в составе квартала выведена на рынок новая башня – Petrovsky Park Tower. Завершение всего проекта запланировано на 2027 год.

Сравнивая два рынка, он фиксирует не противоречие, а конвергенцию: Москва движется по пути сбалансированного развития, где высотная застройка сочетается с общественными пространствами, транспортной доступностью и сервисной инфраструктурой. По его оценке, в ряде аспектов — прежде всего в цифровизации и сервисной модели – отечественные проекты уже не уступают западным аналогам.

Optima Development: портфель и стратегия

Компания Optima Development работает на российском рынке с 2007 года. Модель – полный девелоперский цикл от концепции до эксплуатации. В портфеле компании жилые и коммерческие объекты общей площадью в сотни тысяч квадратных метров.

Среди реализованных проектов – торгово-развлекательный центр Oz Mall в Краснодаре, признанный крупнейшим в Южном федеральном округе и отмеченный рядом профессиональных премий. Параллельно с «Прайм Парком» компания развивает «Прайм Парк Барвиха» – клубный коттеджный посёлок в одной из наиболее статусных подмосковных локаций.

Стратегическая цель, которую формулирует Худоян, – закрепление в ТОПе девелоперов на рынке премиального жилья Москвы. Компания ведёт переговоры о приобретении новых земельных участков под будущие высокобюджетные проекты. Расширение земельного банка – один из ключевых управленческих приоритетов ближайших лет.