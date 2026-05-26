От коммунальной катастрофы — к коммунальной реновации

Михаил Делягин: «Финансовая катастрофа ЖКХ вызвана, помимо общеизвестных монопольной неэффективности и фактически произвольного завышения тарифов, прежде всего, неплатежами бюджетов и бюджетных предприятий, а не населения»

Формируя среду нашего повседневного существования, ЖКХ во многом определяет весь наш быт. Его необходимо превратить из источника постоянных тревог, опасений, непредсказуемых проблем и иррациональных страхов (шутка о том, что «в детстве я боялся темноты и чудовищ, а теперь света, тепла и немного мусора», давно перестала быть шуткой) в понятную людям и действительно служащую им, а не грабящую и насилующую их систему.

Прежде всего, надо (по примеру правительства Примакова – Маслюкова после дефолта 1998 года) заморозить на три года тарифы естественных монополий, ЖКХ и городского транспорта. Провести их аудит и за счёт сокращения воровства, применения передовых технологий, реструктуризации отрасли и повышения качества управления за год снизить тарифы на услуги ЖКХ и электроэнергию не менее чем на 20%, а цену газа на внутреннем рынке – не менее чем на 10% (вместо намеченного их головокружительного повышения).

Следует привести плату за капитальный ремонт в соответствие реальным потребностям жилищного хозяйства и прекратить массовое расточение и разворовывание уже собранных средств при помощи заведомо ненужных дорогостоящих работ. Как и было предусмотрено при введении платы за капремонт, не взимать её с приватизировавших квартиры в неотремонтированном жилом фонде вплоть до приведения его в порядок за счёт государства.

Совершенно необходимо компенсировать из бюджета расходы граждан на рассчитанные по социальным нормам услуги ЖКХ (включая налог на жильё и оплату найма, в том числе социального жилья), превышающие 15% семейного дохода. Это превратит в противника коммунальных монополий и разного рода полукриминальных «управляек» не лишённое реальных прав и атомизированное городское население, а всесильный централизованный Минфин.

Представляется принципиально важным, что финансовая катастрофа ЖКХ вызвана, помимо общеизвестных монопольной неэффективности и фактически произвольного завышения тарифов, прежде всего, неплатежами бюджетов и бюджетных предприятий, а не населения. Поэтому государство должно взять на себя эти долги, проанализировать и реструктурировать их.

Необходимо пресечь практику ложных банкротств управляющих компаний в ЖКХ, частично превратившихся в аналог МММ, и установить жёсткий федеральный контроль за ними. Аффилированные с местными и региональными властями управляющие компании в ЖКХ должны быть возвращены в государственную собственность. Управление ими должно осуществляться по единым общефедеральным стандартам в масштабах всей страны.

Необходимо полностью ликвидировать концессии (в том числе в ЖКХ) как инструмент завышения издержек для обогащения заведомо злонамеренного частного бизнеса при его коррупционном сращивании с властью.

Надо детально проработать федеральный стандарт стоимости и качества услуг ЖКХ (с учётом климата и инфраструктуры) и жёстко контролировать его соблюдение. Реальная нормативная стоимость услуг должна ежегодно снижаться, стимулируя ЖКХ к энерго-, материало- и трудосбережению. При этом сверхнормативная экономия, полученная без снижения качества услуг и надёжности соответствующих технологических систем, должна оставаться в распоряжении предприятий ЖКХ.

Следует, опираясь на цифровизацию (включая технологии «умного города»), в полной мере возвращать населению излишне оплаченное при невыполнении предприятиями ЖКХ нормативов.

Наконец, давно пора полностью отменить людоедскую «мусорную реформу»: пересчитать тарифы на вывоз мусора в соответствии с реальностью и на основе числа проживающих, а не площади жилья, и ввести европейский стандарт его переработки (полная сортировка со сжиганием безопасной части мусора и захоронением опасной части вместо нынешнего сжигания плохо отсортированного мусора, вызывающего онкологию выбросами диоксина).