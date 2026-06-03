«Домик у моря» попал в скандал: Татьяну Голикову во Франции обвиняют в хитрых схемах по приобретению недвижимости

11:28 3.06.2026

Почему полная тишина в медийном пространстве от ответственных лиц? Если молчит сама Голикова, то почему не делает заявлений зампред Совбеза, председатель партии «Единая Россия», членом которой является и Татьяна Алексеевна?

Французская юстиция запустила уголовное производство по факту отмывания денег. Фигурантами стали вице-премьер России Татьяна Голикова и её супруг Виктор Христенко, ранее занимавший пост вице-премьера и главы Минпромторга. Дело касается крупных активов, обнаруженных за пределами РФ.

С разгромной статьёй против долгожительницы российского правительства выступила французская Le Monde. Издание утверждает, будто семья вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой владеет виллой «Майграна» на Лазурном берегу. Роскошное имение на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра (Приморские Альпы) было арестовано в октябре 2022 года, с тех пор шли суды о снятии наложенного ограничения.

На днях Апелляционный суд Парижа оставил в силе решение об аресте виллы и подтвердил, что основанием послужили сложные схемы, скрывающие личность её истинного владельца. А ниточки, дескать, ведут в Россию на самый верх.

Французское правосудие задаётся вопросом об операции по отмыванию денег с участием бывшего министра промышленности России Виктора Христенко. Вместе со своей женой Татьяной Голиковой, нынешним заместителем председателя правительства России, они оба подозреваются в обладании значительным тайным наследием, — пишет Le Monde, которое якобы пыталось получить у обоих супругов комментарий, но те проигнорировали запрос.

Как сообщает издание «Царьград», расследование в отношении владельцев виллы началось после того, как в марте 2022 года они решили её продать за 23 млн евро. Так как сделка проводилась через цепочку панамских и кипрских офшоров и была крайне запутанной, европейские банки заблокировали транзакции. Реальными владельцами французы называют именно Голикову и Христенко.

Издание также сообщает и о других объектах недвижимости этой четы, включая личный самолет Bombardier Challenger 600 стоимостью 32 млн долларов.

Подчеркнем — все это следует со ссылкой на зарубежную прессу, которая, как известно, симпатий к России давно не питает и часто выдает откровенную «дезу».

Из российских же источников информации видно: по самой свежей декларации (сейчас чиновникам разрешено её не подавать — «СП») о доходах супругов указано, что в 2020 году они заработали в общей сложности 310 млн рублей. По нынешнему курсу это около 3,7 млн евро, но тогда было больше.

Также по официальным данным, в России семья Христенко-Голиковой имеет две квартиры — 142 и 218 квадратных метров, плюс два дома — 991 и 336 квадратов. Стоимость только этой недвижимости оценивается более чем в полмиллиарда рублей.

В принципе, удачное решение «квартирного вопроса» большого удивления не вызывает: и Христенко, и Голикова много лет работали на высоких должностях, так что вполне могли себе позволить жилищные условия «повышенной комфортности».

Но вилла на Лазурном берегу, о которой стало известно сейчас, несколько портит картину.

Подчеркнем ещё раз: информация о «домике у моря» высокопоставленной семьи подается со ссылкой на французское издание.

А в год парламентских выборов в России, тем более в условиях открытой конфронтации с Европой, связанной с СВО, от «буржуев» можно ждать любых манипуляций и вбросов.

Тем не менее вопросов немало. Например: почему полная тишина в медийном пространстве от ответственных лиц? Если молчит сама Голикова, то почему не делает заявлений экс-президент страны, зампредседателя Совбеза, председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», членом которой является и сама Татьяна Алексеевна?

Дмитрий Медведев известен ведь своими резкими и грозными заявлениями и постами в разных мессенджерах в адрес Украины и Запада. А тут как в рот воды набрал. Хотя повод выступить, согласитесь, есть. Если врут французы, так и сказать: перестаньте квакать, лягушатники! Иметь имущество за рубежом чиновником не запрещено, вот они и имеют.

Не слышно и других депутатов от партии власти, которые чуть ли не каждый день выступают с разного рода инициативами, запретами и всякими декларациями о «традиционных ценностях». Да и сама Татьяна Голикова пока никак не отреагировала.

Российским чиновникам действительно не запрещено иметь недвижимость за рубежом. Но уже не раз говорилось, что «домик» во Франции ли, в Испании ли, Италии может стать инструментом нажима на представителей власти со стороны государств, которые у нас называют недружественными.

Между тем, в апреле нынешнего года правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила отрицательный отзыв на законопроект о запрете депутатам и госслужащим, а также их супругам и несовершеннолетним детям владеть недвижимостью за рубежом. В пояснительной записке к документу авторы напоминают, что этой категории лиц уже запрещено иметь счета в иностранных банках. Инициаторами законопроекта выступили представители фракции КПРФ в Госдуме.

Коммунисты уже вносили аналогичные законопроекты в 2014 (отклонен Думой) и 2022 (возвращен автору) годах. Также представители КПРФ выступали с таким предложением при рассмотрении поправок к Конституции в 2020 году.

Тогда профильный комитет Госдумы по госстроительству отклонил инициативу, указав, что многие парламентарии и чиновники имеют недвижимость в странах СНГ.

Однако в КПРФ считали и считают, что в нынешней геополитической ситуации их идея приобрела еще большую актуальность.

«В условиях колоссального санкционного давления на Российскую Федерацию наличие имущества в любом иностранном государстве может послужить дополнительным рычагом давления на указанных лиц», — отмечается в пояснительной записке.

Там также приводятся данные СМИ, согласно которым в 2021 году недвижимость за рубежом имели 12 депутатов Госдумы. Коммунисты напомнили, что этой категории лиц уже запрещено иметь счета в иностранных банках, а значит, логично распространить ограничения и на имущество за пределами страны.

Правительственная комиссия в своем отзыве признала направленность законопроекта «заслуживающей внимания», но подчеркнула, что «реализация процедур проверки соблюдения проектируемого законопроектом запрета в текущих международных условиях может быть затруднительной в зависимости от законодательства соответствующего иностранного государства».

В итоге в правительстве сочли, что инициатива коммунистов нуждается «в существенной доработке». До сих пор дорабатывают.

«Если уж власти взяли на себя смелость порвать связи с Западом, остроте этого противостояния надо соответствовать. И раз уж вы объявляете, что у нас свой особый путь, надо делать конкретные шаги. Например, не иметь имущество за рубежом. Но когда вопрос зашел о кровном — об имуществе, для власти это оказалось неприемлемо», — так прокомментировал «СП» «отфутболивание» законопроекта один из его инициаторов Денис Парфенов (КПРФ).

Автор: Игорь Молчанов