Покупка жилья за границей: как не ошибиться с выбором

10:42 15.09.2026

Покупка жилья за границей действительно может стать отличным решением — и для жизни, и для отдыха, и для инвестиций. Но эмоции лучше оставить на финальный этап.

Покупка квартиры в другой стране — решение, которое редко принимают спонтанно. С одной стороны, хочется иметь собственное место у моря, возможность приезжать на отдых без поиска отеля или получать доход от аренды. С другой — расстояние, незнакомое законодательство и особенности местного рынка заставляют относиться к выбору особенно внимательно. Ошибка здесь может обойтись гораздо дороже, чем при покупке обычной квартиры.

Сначала определите цель покупки

Прежде чем рассматривать красивые фотографии апартаментов с бассейном и видом на море, стоит ответить на простой вопрос: зачем вам эта недвижимость?

Если квартира нужна для собственного проживания, на первый план выходят район, инфраструктура, транспорт, магазины, школы и удобство повседневной жизни. Для отдыха важнее близость к пляжу, туристическим центрам и развлечениям. А если недвижимость приобретается как инвестиция, придется оценивать потенциальный спрос на аренду, ликвидность объекта и перспективы роста его стоимости.

Например, популярные курортные направления Таиланда — Паттайя и Пхукет — интересны не только для личного отдыха, но и с точки зрения аренды. Однако даже внутри одного города привлекательность районов может сильно различаться.

Не выбирайте объект только по цене

Слишком низкая стоимость квартиры за рубежом должна не радовать, а настораживать. Причина привлекательной цены может скрываться в удаленности от моря, особенностях права собственности, состоянии здания, дополнительных платежах или недостаточно развитой инфраструктуре.

При сравнении объектов учитывайте не только цену квадратного метра. Посчитайте расходы на оформление, налоги, содержание недвижимости, коммунальные платежи, обслуживание комплекса и возможный ремонт. Только после этого становится понятно, действительно ли предложение выгодное.

Проверьте, какое право собственности вы получаете

Один из самых важных моментов при покупке зарубежной недвижимости — разобраться, что именно вы приобретаете юридически.

В Таиланде, например, иностранцы могут покупать квартиры в кондоминиумах в формате Freehold — в полную частную собственность, если соблюдается установленная для зарубежных покупателей квота. Другой вариант — Leasehold, то есть долгосрочное право пользования. Эти схемы отличаются не только сроком владения, но и возможностями распоряжения объектом.

Поэтому перед подписанием договора необходимо выяснить, на каких условиях оформляется недвижимость, кто будет указан собственником и какие права покупатель сможет реализовать в дальнейшем.

Изучите застройщика и документы

Красивая презентация жилого комплекса еще не гарантирует удачную покупку. Особенно внимательно нужно проверять строящиеся проекты.

Посмотрите историю застройщика, уже реализованные объекты, сроки сдачи и отзывы владельцев. Не помешает съездить в готовый комплекс той же компании и посмотреть, насколько обещания соответствуют реальности.

Не менее важна юридическая проверка документов. Она позволяет заранее обнаружить проблемы с продавцом, объектом или условиями договора. На практике именно желание сэкономить на такой проверке иногда приводит к самым серьезным потерям.

Не бойтесь покупать дистанционно, но не теряйте контроль

Современные технологии позволяют приобрести недвижимость за границей, даже если покупатель находится в другой стране. Бронирование, подписание документов и часть финансовых операций могут проходить удаленно, а регистрационные действия — выполняться по доверенности. Такой формат используется и при сделках с недвижимостью в Таиланде.

Однако дистанционная покупка требует особенно надежного сопровождения. Все условия договора должны быть понятны заранее, платежи — подтверждены документально, а юридические вопросы — проверены специалистом.

Именно поэтому при выборе агентства стоит обращать внимание не только на количество предложений в каталоге. Например, Gallery Real Estat сопровождает сделки с недвижимостью в Таиланде и располагает собственным юридическим отделом, что позволяет покупателю получать помощь не только при выборе объекта, но и на этапе оформления.

Считайте недвижимость не мечтой, а проектом

Покупка жилья за границей действительно может стать отличным решением — и для жизни, и для отдыха, и для инвестиций. Но эмоции лучше оставить на финальный этап.

Сначала определите цель, рассчитайте полный бюджет, изучите район, сравните несколько объектов, проверьте застройщика и юридическую чистоту сделки. И только после этого принимайте решение.

Хорошая зарубежная недвижимость — это не просто квартира с красивым видом из окна. Это объект, который соответствует вашим задачам, понятен с юридической точки зрения и не превращает приятную покупку в источник неожиданных расходов.