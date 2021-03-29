Оспаривание кадастровой стоимости в 2026 году: основания и сроки

На результат оценки земли влияют категория земель, вид разрешённого использования, площадь, местоположение и другие характеристики.

Кадастровая стоимость — это стоимость объекта, определённая государством при массовой кадастровой оценке. От неё зависят налог на имущество, земельный налог, арендная плата за государственную землю и выкупная цена участка. Массовая оценка не учитывает особенности каждого объекта, поэтому результат нередко расходится с реальной рыночной ценой. Если разница заметна, собственник вправе инициировать оспаривание кадастровой стоимости.

Когда пересмотр имеет смысл

Основания для пересмотра обычно такие:

  • кадастровая стоимость значительно выше рыночной;
  • при оценке использованы неверные характеристики объекта: площадь, назначение, категория земель, вид разрешённого использования;
  • завышенная стоимость увеличивает налоги и другие платежи.

Сначала важно понять причину расхождения. Ошибка в исходных данных исправляется по статье 21 Закона № 237-ФЗ. Если данные верны, но стоимость выше рыночной, применяется установление кадастровой стоимости в размере рыночной по статье 22.1. Это разные процедуры с разными документами.

Как узнать кадастровую стоимость

Актуальную стоимость можно посмотреть в выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости, на Госуслугах или в справочной информации Росреестра. Одновременно стоит сверить с правоустанавливающими документами сведения ЕГРН: площадь, назначение, этажность, год постройки, для земли — категорию и вид разрешённого использования.

Порядок действий

  1. Получить сведения о кадастровой стоимости и характеристиках объекта.
  2. Определить причину завышения.
  3. Выбрать применимую процедуру: исправление ошибки или установление рыночной стоимости.
  4. При необходимости заказать у оценщика отчёт о рыночной стоимости.
  5. Подготовить заявление и документы.
  6. Подать их в государственное бюджетное учреждение (ГБУ) региона — лично, через МФЦ, почтой или Госуслуги.
  7. Получить решение: заявление по статье 22.1 рассматривается 30 календарных дней.
  8. При отказе — обратиться в суд.

Подробнее о том, как проходит оспаривание кадастровой стоимости в конкретных ситуациях, можно узнать из практических материалов по земельному праву.

Какие документы могут потребоваться

  • заявление;
  • сведения об объекте из ЕГРН;
  • доверенность, если обращается представитель;
  • отчёт об оценке рыночной стоимости в электронной форме — для процедуры по статье 22.1;
  • документы, подтверждающие ошибку, — при её исправлении.

Точный комплект стоит проверить по действующей редакции закона и требованиям ГБУ вашего региона.

Кадастровая стоимость земельного участка

На результат оценки земли влияют категория земель, вид разрешённого использования, площадь, местоположение и другие характеристики. Нередко завышение объясняется устаревшим видом использования или неверной категорией. Поэтому до обращения стоит проверить эти данные: если ошибка есть, её исправление может снизить стоимость без отчёта оценщика.

Сроки

Сроки зависят от процедуры:

  • по статье 22.1 заявление подаётся в течение шести месяцев с даты, на которую определена рыночная стоимость в отчёте;
  • исправление ошибки возможно, пока соответствующая кадастровая стоимость применяется.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.07.2026 № 48-П признано, что граждане должны иметь возможность пересмотреть и архивную стоимость, если она продолжает влиять на их налоги. До изменения закона физические лица (не ИП) могут обратиться в ГБУ в течение года со дня, когда узнали или должны были узнать о налоговой обязанности по объекту.

Что делать при отказе

Решение ГБУ можно обжаловать в суде по главе 25 КАС РФ, одновременно заявив требование об установлении рыночной стоимости. Перед иском важно точно определить предмет спора и собрать доказательства: корректный отчёт об оценке или документы об ошибке.

Типичные ошибки

  • следование устаревшему порядку из старых статей;
  • обращение без понимания причины завышения;
  • ошибки в отчёте об оценке и неподходящая дата оценки;
  • неполный комплект документов;
  • неверный выбор способа защиты;
  • пропуск срока;
  • сведения об объекте, не совпадающие с ЕГРН.

Выводы

Завышенную кадастровую стоимость можно пересмотреть при наличии законных оснований. Порядок зависит от причины расхождения: ошибка в данных или отличие от рыночной цены. Перед обращением проверьте ЕГРН и действующую редакцию закона. В сложных случаях и при судебном споре может понадобиться профессиональный анализ документов.

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