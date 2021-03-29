Оспаривание кадастровой стоимости в 2026 году: основания и сроки
Кадастровая стоимость — это стоимость объекта, определённая государством при массовой кадастровой оценке. От неё зависят налог на имущество, земельный налог, арендная плата за государственную землю и выкупная цена участка. Массовая оценка не учитывает особенности каждого объекта, поэтому результат нередко расходится с реальной рыночной ценой. Если разница заметна, собственник вправе инициировать оспаривание кадастровой стоимости.
Когда пересмотр имеет смысл
Основания для пересмотра обычно такие:
- кадастровая стоимость значительно выше рыночной;
- при оценке использованы неверные характеристики объекта: площадь, назначение, категория земель, вид разрешённого использования;
- завышенная стоимость увеличивает налоги и другие платежи.
Сначала важно понять причину расхождения. Ошибка в исходных данных исправляется по статье 21 Закона № 237-ФЗ. Если данные верны, но стоимость выше рыночной, применяется установление кадастровой стоимости в размере рыночной по статье 22.1. Это разные процедуры с разными документами.
Как узнать кадастровую стоимость
Актуальную стоимость можно посмотреть в выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости, на Госуслугах или в справочной информации Росреестра. Одновременно стоит сверить с правоустанавливающими документами сведения ЕГРН: площадь, назначение, этажность, год постройки, для земли — категорию и вид разрешённого использования.
Порядок действий
- Получить сведения о кадастровой стоимости и характеристиках объекта.
- Определить причину завышения.
- Выбрать применимую процедуру: исправление ошибки или установление рыночной стоимости.
- При необходимости заказать у оценщика отчёт о рыночной стоимости.
- Подготовить заявление и документы.
- Подать их в государственное бюджетное учреждение (ГБУ) региона — лично, через МФЦ, почтой или Госуслуги.
- Получить решение: заявление по статье 22.1 рассматривается 30 календарных дней.
- При отказе — обратиться в суд.
Подробнее о том, как проходит оспаривание кадастровой стоимости в конкретных ситуациях, можно узнать из практических материалов по земельному праву.
Какие документы могут потребоваться
- заявление;
- сведения об объекте из ЕГРН;
- доверенность, если обращается представитель;
- отчёт об оценке рыночной стоимости в электронной форме — для процедуры по статье 22.1;
- документы, подтверждающие ошибку, — при её исправлении.
Точный комплект стоит проверить по действующей редакции закона и требованиям ГБУ вашего региона.
Кадастровая стоимость земельного участка
На результат оценки земли влияют категория земель, вид разрешённого использования, площадь, местоположение и другие характеристики. Нередко завышение объясняется устаревшим видом использования или неверной категорией. Поэтому до обращения стоит проверить эти данные: если ошибка есть, её исправление может снизить стоимость без отчёта оценщика.
Сроки
Сроки зависят от процедуры:
- по статье 22.1 заявление подаётся в течение шести месяцев с даты, на которую определена рыночная стоимость в отчёте;
- исправление ошибки возможно, пока соответствующая кадастровая стоимость применяется.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.07.2026 № 48-П признано, что граждане должны иметь возможность пересмотреть и архивную стоимость, если она продолжает влиять на их налоги. До изменения закона физические лица (не ИП) могут обратиться в ГБУ в течение года со дня, когда узнали или должны были узнать о налоговой обязанности по объекту.
Что делать при отказе
Решение ГБУ можно обжаловать в суде по главе 25 КАС РФ, одновременно заявив требование об установлении рыночной стоимости. Перед иском важно точно определить предмет спора и собрать доказательства: корректный отчёт об оценке или документы об ошибке.
Типичные ошибки
- следование устаревшему порядку из старых статей;
- обращение без понимания причины завышения;
- ошибки в отчёте об оценке и неподходящая дата оценки;
- неполный комплект документов;
- неверный выбор способа защиты;
- пропуск срока;
- сведения об объекте, не совпадающие с ЕГРН.
Выводы
Завышенную кадастровую стоимость можно пересмотреть при наличии законных оснований. Порядок зависит от причины расхождения: ошибка в данных или отличие от рыночной цены. Перед обращением проверьте ЕГРН и действующую редакцию закона. В сложных случаях и при судебном споре может понадобиться профессиональный анализ документов.
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