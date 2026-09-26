Срочный выкуп квартиры в Москве: как читать условия компаний

18:10 26.09.2026

Сравнивать компании по слову «быстро» бессмысленно: оно у всех.

Срочный выкуп — это продажа квартиры не покупателю, а компании, которая покупает её себе. Продавец теряет часть цены и выигрывает время: деньги приходят за дни, а не за месяцы. Такой размен имеет смысл, когда срок важнее суммы: горит ипотека, идёт раздел, нужен первый взнос за другое жильё, поджимает срок по наследству.

На сайтах компаний условия выглядят похоже: «выкупим за 3 дня», «аванс в день обращения», «работаем с долгами и обременением». Разница прячется не в обещаниях, а в том, что именно обещано и что при этом не сказано. Ниже — разбор по пунктам, которые стоит выяснить до встречи, и то, как эти пункты сформулированы у компаний московского рынка. Обратите внимание на то что условия меняются, проверяйте их на дату разговора.

Свои деньги или поиск покупателя

Это главный вопрос, и он решает всё остальное. Одни компании покупают квартиру на свой баланс, другие берутся найти покупателя быстрее обычного — второе тоже законно, но это не выкуп, а срочная продажа, и срок в ней зависит от рынка.

О собственных средствах прямо пишут «Авеню-Москва», KASKAD Недвижимость, «МОСТ Недвижимость», «Фатюхин и Ко», ЦДН и Sobroker. У «Кредитора» в описании услуги названы 30 дней — и это срок поиска покупателя, а не срок выкупа. У «ИНКОМ-Недвижимости», МГСН, «Правоведа» и «ДомЭль» на страницах услуги источник денег не указан; у МГСН и «ДомЭль» при этом сказано, что покупателем выступает сама компания.

Как проверить: спросите, кто будет указан покупателем в договоре — юридическое лицо компании или третье лицо. Ответ «найдём покупателя за неделю» означает другую услугу с другим риском.

Срок: до чего именно считают дни

Сроки на сайтах несопоставимы между собой, потому что считают до разных событий. «Сделка за 2 дня» — это выход на подписание. «Деньги до 3 дней» — это расчёт. Между ними лежит регистрация перехода права, которая по закону занимает свои сроки и от компании не зависит.

Что заявлено: «Лабецкий Недвижимость» — сделка на следующий день; «Авеню-Москва» — выход на сделку за 1–3 дня; «ИНКОМ-Недвижимость» — сделка за 2 дня; МГСН — 1–3 дня; «Правовед» — выкуп за 3 дня (на той же странице встречается и «за 24 часа»); KASKAD — 3 дня; «МОСТ Недвижимость» — 3–7 дней; ЦДН — предложение за 6 часов, деньги до 3 дней; «ДомЭль» — 7 дней с расчётами; «Фатюхин и Ко» — 3–7 дней; Sobroker — 1–3 дня для большинства подходящих жилых объектов и 3–7 для коммерческих и сложных.

Как проверить: попросите назвать три даты отдельно — когда осмотр и цена, когда подписание, когда деньги на счёте. Компания, которая работает со своими деньгами, назовёт их без оговорок.

Аванс до регистрации: сумма или слово

Аванс до перехода права — та часть сделки, где продавец получает деньги, ещё ничем не рискуя. Поэтому важно, названа ли сумма.

Сумму называют немногие: «Лабецкий Недвижимость» — 1 000 000 рублей в день обращения; «Авеню-Москва» — до 70% в день обращения; KASKAD — до 30% в день обращения; Sobroker — аванс возможен до 5 000 000 рублей в день обращения, а сама возможность определяется после проверки объекта. «МОСТ Недвижимость» называет аванс до 1 000 000 рублей после осмотра и до 50% от стоимости в течение трёх дней. «Правовед» пишет об авансе в течение трёх часов с момента обращения, суммы не называя; «Фатюхин и Ко», «ДомЭль» и «Кредитор» — об авансе или задатке в день обращения, тоже без суммы. У «ИНКОМ-Недвижимости» и МГСН на странице услуги слова «аванс» нет вовсе; у ЦДН аванс упомянут только как черта обычного рынка, а не как их условие.

Как проверить: сумма аванса и срок её выплаты должны стоять в договоре числом, а не словами «согласовывается индивидуально».

Квартиры с долгами, ипотекой и арестом

Здесь заявления похожи, но списки случаев у всех свои. МГСН называет ипотеку и долги ЖКХ, «ДомЭль» — обременение и залог банка, «Лабецкий Недвижимость» добавляет аресты и торги, «Фатюхин и Ко» — долги по исполнительным производствам, «Правовед» — материнский капитал и несколько собственников, «ИНКОМ-Недвижимость» — залог и обременения. Смотрите не на слово «работаем с проблемными», а на то, назван ли ваш случай. И главное различие не в списке, а в том, кто гасит долг и из каких денег.

Возможных порядка три: долг гасится из аванса до сделки, долг вычитается из цены и гасится покупателем после, долг остаётся на продавце. Первый вариант быстрее, третий дешевле на бумаге и опаснее на практике — снятие ареста и погашение ипотеки требуют времени, и если этим занимается продавец, срок сделки перестаёт зависеть от компании.

Часть компаний выносит такие случаи на отдельную страницу — у Sobroker это квартиры с долгами, ипотекой и обременением, у «Правоведа» и «ДомЭль» такие случаи перечислены прямо на странице услуги.

Как проверить: спросите, какой из трёх порядков применяется в вашем случае и кто платит за снятие обременения. Ответ должен попасть в договор.

Юридическое сопровождение и цена

Юридическую проверку заявляют все. Содержание у неё разное: у «ИНКОМ-Недвижимости» названы 37 юрисконсультов, у «Авеню-Москва» — юридическая поддержка в течение шести месяцев, у остальных десяти из двенадцати — без расшифровки, общими словами о юридической чистоте.

Про цену стоит помнить простое: дисконт — это и есть плата за скорость. Величина зависит от ликвидности квартиры, а не от щедрости компании, и называть её до осмотра честно нельзя. Если процент назван по телефону до просмотра документов, скорее всего, он изменится при подписании.

Что записать в договор

Этот список одинаково полезен при работе с любой компанией:

1. Кто покупатель — конкретное юридическое лицо, а не «компания» вообще.

2. Сумма аванса числом и день его выплаты.

3. Дата подписания и дата полного расчёта, привязанные к событию, а не к «после регистрации».

4. Кто и за чей счёт снимает обременение, гасит долги и заказывает справки.

5. Что происходит, если регистрация приостановлена: сроки, возврат аванса, ответственность сторон.

6. Кто оплачивает нотариуса и аренду ячейки или аккредитив.

Коротко

Сравнивать компании по слову «быстро» бессмысленно: оно у всех. Сопоставимыми условия становятся, когда вы задали четыре вопроса — чьи деньги, до какого события считается срок, названа ли сумма аванса, кто платит за снятие обременения. Ответы на них у разных компаний различаются гораздо сильнее, чем рекламные обещания на первых экранах сайтов.

Предварительный расчёт по конкретной квартире можно запросить у любой из названных компаний — у большинства для этого достаточно описать объект на странице услуги.