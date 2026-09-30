Платите больше: тарифы ЖКХ, дескать, «отстают от инфляции» — под «бездонную бочку» подвели основание

10:18 28.09.2026

Способ формирования тарифов ЖКХ остаётся тайной даже для специалистов. Аудиторы, направлявшие запросы в органы власти, сталкивались с закрытостью данных. Отрасль — «чёрный ящик» для потребителя

Россияне привыкли видеть, что коммунальные тарифы растут непрерывно и опережающими темпами. Каждый год квитанции приносят всё новые цифры, а качество услуг не меняется. Но глава Ассоциации «Совет ЖКХ» Марк Геллер утверждает обратное: тарифы на коммунальные услуги за 2014–2025 годы отстали от инфляции на 39,1 процентного пункта. Отрасль ежегодно теряет 1,27 трлн рублей. 62% ресурсоснабжающих организаций убыточны. Сети изнашиваются быстрее, чем их ремонтируют. И если ничего не менять, обещает Геллер, мы столкнёмся не с ростом цифр в квитанциях, а с физической невозможностью подачи ресурсов.

Звучит убедительно — пока не вспомнишь, что ЖКХ для большинства россиян давно ассоциируется с бездонной бочкой. Сколько ни вливай — всё мало. А куда уходит — непонятно.

1 октября: масштабное повышение



С 1 октября 2026 года россияне увидят в квитанциях новые цифры — и на этот раз рост будет ощутимым. В отличие от январской индексации на 1,7% (следствие повышения НДС с 20 до 22%), октябрьский этап — основной, и он ударит по кошелькам куда сильнее. Средний индекс по стране составит 9,9%, но разброс между регионами — от 8 до 22%.

Лидеры по росту:

Минимальный рост — в Хакасии и Чукотском автономном округе (по 8%), в Бурятии и Кировской области (по 8,9%).

В отдельных муниципалитетах рост может быть ещё выше за счёт предельно допустимых отклонений. В Ставропольском крае отклонение достигает 21,9 процентного пункта — то есть в некоторых городах рост может превысить 30%. В Пермском крае и Орловской области — до 14,9 п.п. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе отклонение равно нулю: для всех жителей — единый индекс.

С учётом двух этапов средний рост за 2026 год составит 11–12% — заметно больше, чем в предыдущие годы.

Правительство перенесло основную индексацию с июля на октябрь — по оценкам экспертов, чтобы не повышать ставки перед сентябрьскими выборами.

Бездонная бочка: сколько ни вкладывай



Аудитор Счётной палаты РФ Наталья Трунова в интервью журналу «Эксперт» назвала ситуацию прямо:«Кажется, что ЖКХ — бездонная яма». По её данным, на обновление коммунальной инфраструктуры до 2030 года запланировано 4,5 трлн рублей — включая внебюджетные источники. Но даже эти колоссальные суммы, по её словам, покрывают лишь первоочередные мероприятия по замене «железа» — без учёта цифровизации отрасли.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Терентьев идёт дальше: «Инвестиционная составляющая тарифов должна работать на реформирование и укладку новых сетей. Но куда она идёт — мы не знаем. По сути, это совершенно непрозрачная история. Мы должны понять, в какую бездонную бочку уходят наши деньги».

По данным Счётной палаты, в 2025 году регионам было выделено почти 1 трлн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. На модернизацию коммунальных объектов направлено лишь около 28% этих средств. Остальное — неизвестно куда. Соглашения о предоставлении кредитов «носят формальный характер», критериев отбора проектов нет, ответственность за недостижение заявленных эффектов не установлена.

Объём выявленных Счётной палатой нарушений в сфере ЖКХ и регионального развития за 2025 год составил 29,9 млрд рублей. По материалам проверок возбуждено 77 уголовных дел — почти вчетверо больше, чем в 2024 году.

Непрозрачность: чёрный ящик для потребителя



Федеральная антимонопольная служба в 2025 году выявила более 50 млрд рублей необоснованно взимаемых с граждан средств за коммунальные услуги. Из тарифных сеток по всей стране было «вычищено» свыше 51 млрд рублей нецелевых расходов — от затрат на услуги коллекторов до аренды имущества у аффилированных лиц по завышенным ставкам.

Способ формирования тарифов ЖКХ остаётся тайной даже для специалистов. Аудиторы, направлявшие запросы в органы власти, сталкивались с закрытостью данных. Отрасль — «чёрный ящик» для потребителя: человек видит цифру в квитанции, но не понимает, из чего она сложилась и сколько в ней реальной стоимости ресурса, а сколько — накладных расходов, управленческих «издержек» и откровенно махинационных схем.

По данным Генпрокуратуры, по итогам проверок 2025 года в сфере ЖКХ возбуждено 1 100 уголовных дел. К административной ответственности привлечены 22 600 лиц. Среди основных нарушений — износ коммунальной инфраструктуры, неэффективность работы управляющих компаний, дефицит финансирования и завышенные тарифы.

С 2021 по июнь 2026 года суды вынесли 1 461 приговор по делам в сфере ЖКХ. Из них 21% — реальное лишение свободы. Обвинительные приговоры составляют порядка 93%. Чаще всего работников ЖКХ привлекают за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, мошенничество и причинение имущественного ущерба путём обмана.

Анатомия махинаций: фиктивные подряды, подделка протоколов, «дворники-миллионеры»

Отраслевая коррупция в ЖКХ имеет классическую модель: региональный регулятор или топ-менеджмент РСО через доверенных лиц контролирует цепочку подрядчиков. Тарифное решение выступает механизмом легализации сверхприбылей аффилированного бизнеса. В тариф включаются фиктивные услуги, а конкурсы на модернизацию сетей превращаются в формальность с заранее определённым победителем.

Вот лишь несколько показательных дел за последний год.

Вологодская область. Председатель ТСЖ три года переводила средства на банковскую карту «дворника», который числился подрядчиком, но фактически работы не выполнял. В назначении платежей указывалось «оплата работ по договору подряда», для отчётности подделывались акты выполненных работ. Сумма хищений — 3,6 млн рублей. Параллельно у дома накопился долг за отопление в 1,2 млн рублей, и зимой 2024–2025 годов людей отключили от тепла. Приговор — 4 года условно.

Екатеринбург. Коммунальный барон Виктор Старокожев — рекордсмен по количеству уголовных дел. Он организовал подделку протоколов общих собраний и бюллетеней для голосования жильцов, похитил 65 млн рублей. Затем «попал» уже в Челябинской области — фальшивые платёжки за неоказанные услуги в 558 домах. В его сеть входили десятки управляющих компаний.

Свердловская область. Холдинг «Корпорация СТС», включавший 38 обществ с объектами коммунальной инфраструктуры на Урале (капитализация — 134 млрд рублей), был изъят в доход государства. Бизнесмены получили активы благодаря коррупционным связям с министром по управлению госимуществом и министром энергетики и ЖКХ региона. Бывший вице-губернатор Олег Чемезов, «шефствовавший» над холдингом, арестован. По делу о мошенничестве фигурирует хищение бюджетных средств, выделенных в виде субсидий на развитие инфраструктуры — деньги пошли на погашение долгов компании.

Санкт-Петербург. Сотрудники районного жилищного агентства создали коммерческую организацию, заключили с ней контракты на «кругосуточную охрану нежилых зданий» и похитили свыше 4 млн рублей. Параллельно фиктивно трудоустраивали людей, а их «зарплату» забирали — ещё 5 млн рублей из бюджета.

Астрахань. Начальник жилищно-коммунальной службы № 5 Минобороны РФ Андрей Ртищев оставил без тепла семьи военнослужащих и участников СВО. Котельные сознательно занижали температуру в батареях, но при этом завышали счета. Сумма незаконных переплат превысила 3 млн рублей. Когда пришли следователи, он приказал забаррикадировать котельную.

Красноярский край. Министр тарифной политики Александр Ананьев задержан за взятку 10 млн рублей — помог энергокомпании «Сила Сибири» получить статус территориальной сетевой организации.

Ножницы Росстата и отрасли: почему цифры не сходятся



Расхождение между данными Росстата и расчётами Ассоциации — не ошибка, а методологический разрыв. Росстат считает рост платы за жилищно-коммунальные услуги в целом, включая жилищные услуги, на которые предельные индексы не распространяются. Геллер оперирует данными только по коммунальным услугам — теплу, воде, водоотведению, — на которые с 2014 года действует механизм предельных индексов.

Механизм работал по принципу «инфляция минус»: тарифы искусственно сдерживались ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства инфраструктуры. Результат — 1,27 трлн рублей ежегодной недополученной выручки. В этой логике 62% предприятий убыточны не потому, что их менеджеры плохи, а потому, что система тарифообразования не даёт им зарабатывать достаточно даже на покрытие операционных расходов.

Проблема в том, что когда деньги всё-таки появляются, они не доходят до сетей. Счётная палата установила: более 60% концессионных соглашений в ЖКХ имеют инвестиции менее 10 млн рублей — то есть существуют на бумаге, но реальной модернизации не обеспечивают. Инвестиционные программы выполняются лишь на 60%.

Износ: 3% в год уходит, 1% возвращается



По данным Росстата, износ водопроводных сетей — 43%, канализационных — 46%, тепловых — 30%. Стратегия развития отрасли предусматривает замену 5% сетей в год. Фактическое обновление — не более 1%. Естественное устаревание — 3% в год. Износ прирастает втрое быстрее, чем компенсируется.

Технологические потери — более 12% по теплу и 23% по воде. Зарплаты в водоснабжении отстают от среднерегионального уровня на 31,9%, в теплоснабжении — на 24,2%. Люди уходят из отрасли.

Что предлагает Геллер и кому это выгодно



Ключевой тезис Ассоциации — предельные индексы роста платы должны применяться строго к категории «население». Для бизнеса тарифы должны быть экономически обоснованными. Сегодня же механизм индексов де-факто распространяется на всех, включая коммерческий сектор. Государство субсидирует тех, кто в защите не нуждается, ценой деградации инфраструктуры. На Камчатке на компенсации межтарифной разницы уходит 20,8% краевого бюджета.

Геллер предлагает трёхуровневую систему гарантий: правительственный регламент для планов модернизации, институт регуляторных соглашений («не выполнил обязательства — не получил финансирование») и оценку по полному жизненному циклу. Параллельно — проактивные цифровые адресные субсидии для пенсионеров и малообеспеченных семей, назначаемые автоматически через межведомственный обмен данными.

Звучит логично. Но в отрасли, где 51 млрд рублей нецелевых расходов ежегодно «вычищается» из тарифов антимонопольщиками, где 1 100 уголовных дел в год возбуждается по материалам прокуратуры, где концессии на 60% — бумажные, а инвестиционные программы выполняются лишь на 60%, — в такой отрасли любой новый денежный поток рискует стать очередным источником злоупотреблений.

В Госдуме заявили прямо и потребовали расследования: «Система ЖКХ — это не только тарифное ограбление. ЖКХ убивает. Каждый день — новые трагедии, которые стали прямым следствием коррупции, халатности, развала ЖКХ». Но парламентское большинство заблокировало расследование.

Счёт на 1,27 триллиона — кому его предъявить?



1,27 трлн рублей ежегодного дефицита отрасли — реальная цифра. Но рядом с ней стоит другая: 50 млрд рублей необоснованно взысканных с граждан средств, выявленных ФАС за один год. 29,9 млрд рублей нарушений, выявленных Счётной палатой. 1 100 уголовных дел. 1 461 приговор. И 80% предпринимателей, столкнувшихся с уголовным преследованием в ЖКХ, прекращают деятельность — что оставляет жильцов один на один с авариями.

ЖКХ действительно напоминает бездонную бочку. Но причина не только в том, что бочка бездонна, — а в том, что в ней дыры. И пока дыры не залатать, любой новый влив — будь то повышение тарифов, инвестиционная надбавка или бюджетный кредит — утонет в них без следа.

Марк Геллер прав в одном: нельзя штрафовать за отсутствие результата, если математическая модель отрасли этот результат сделать не позволяет. Но и вливать деньги в систему без прозрачности и контроля — значит просто наливать воду в решето. Сначала — прозрачность, ответственность и реальный контроль за каждым рублём из тарифа. Потом — разговор о повышении. Иначе 1,27 трлн рублей так и останутся цифрой, а граждане будут платить и за тепло, и за его отсутствие — и за то, и за другое. А через пять дней, 1 октября, заплатят ещё больше.

Автор: Игорь Глуховский