Квартира в ипотеке и маткапитал: как продать, если у детей есть доли

10:38 16.11.2026

Как продать ипотечную квартиру с маткапиталом: доли детей без согласия банка, разрешение опеки, жильё детям взамен и погашение долга из денег покупателя.

Семья купила квартиру в ипотеку и потратила на неё материнский капитал — в счёт первого взноса или в уплату кредита. Долг ещё не выплачен, а квартиру нужно продать. В такой сделке сходятся три стороны: банк, у которого квартира в залоге, орган опеки, который следит за имуществом детей, и покупатель, чьи деньги закроют кредит.

Почему у детей доли

Капиталом можно оплатить первоначальный взнос, а также долг и проценты по ипотеке (ч. 6 ст. 10 закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»). Но жильё, купленное с участием капитала, получатель сертификата и его супруг должны оформить в общую собственность — свою и детей, а размер долей семья определяет соглашением (ч. 4 той же статьи).

Квартира, на покупку которой брали кредит банка, становится его залогом с момента регистрации ипотеки (п. 1 ст. 77 закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)») — целиком, вместе с долями детей. Если доли ещё не оформлены, ждать последнего платежа незачем: с 7 июля 2025 года согласия банка на это не требуется, даже пока запись об ипотеке не погашена (п. 3 ст. 7 того же закона).

Разрешение опеки

Пока дети несовершеннолетние, родители, управляя их имуществом, подчиняются тем же правилам, что действуют для имущества подопечных (п. 3 ст. 60 Семейного кодекса РФ). А эти правила не позволяют без заранее полученного разрешения опеки продавать, менять и дарить такое имущество, отдавать его в залог и делать что-либо ещё, от чего оно уменьшится (п. 2 ст. 37 ГК РФ, ч. 1 ст. 21 закона № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).

Поэтому продажу детских долей согласовывают вместе с планом замены: в какой квартире и какого размера доли получат дети. Перечня критериев равноценности закон не даёт — требования к новому жилью и перечень бумаг стоит узнать в своём органе опеки заранее. Если новое жильё тоже покупают в кредит, доли детей в нём окажутся в залоге у банка, а передачу имущества ребёнка в залог те же нормы прямо называют среди действий, требующих разрешения. Это стоит обсудить с опекой сразу.

Согласие банка и деньги покупателя

Без согласия залогодержателя продавать квартиру, которая у него в залоге, нельзя, кроме случаев, когда иное предусмотрено самим договором об ипотеке (п. 1 ст. 37 и п. 2 ст. 77 закона № 102-ФЗ). От банка нужны сумма, которая закроет кредит на дату сделки, и способ, которым он примет её от покупателя. Эта часть цены уходит прямо в банк, остаток получает продавец и по условиям опеки направляет на жильё для детей. Для покупателя погашение — не формальность: если залог не прекратится, квартира перейдёт к нему вместе с залогом, а сам он примет на себя все обязанности залогодателя (п. 1 ст. 38 того же закона).

Похожим образом устроен и выкуп. Например, так, компания Соброкер на своём сайте пишет, что при залоге у банка узнаёт у него остаток долга, заранее договаривается, как будет погашен долг и снят залог, а до сделки сверяет состав собственников и полномочия тех, кто её подписывает; комиссия собственника, по данным сайта, — 0 ₽.

Раз в сделке отчуждается имущество несовершеннолетних, договор нужно удостоверить у нотариуса (ч. 2 ст. 54 закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).

Порядок действий

Взять свежую выписку из ЕГРН — по ней видно собственников и запись об ипотеке. Если доли детям не оформлены — оформить их, не дожидаясь расчёта с банком. Получить от банка согласие на продажу и сумму полного погашения. Подобрать жильё, где доли детей будут не меньше прежних, — по требованиям своей опеки. Получить разрешение опеки до подписания договора. Заключить договор у нотариуса с расчётами: банку — сумма долга, продавцу — остаток. Оформить детям доли в новом жилье — по плану, согласованному с опекой.

Когда шаги идут в таком порядке, к дню сделки у каждой стороны есть своё: у банка — деньги, у опеки — понятная замена для детей, у покупателя — квартира без залога.