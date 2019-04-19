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Какая техника лучше - встраиваемая или отдельностоящая: свежие аргументы от дизайнеров

12:29 19.04.2019

Именитые дизайнеры время от времени заводят споры о том, какую же разновидность техники все-таки лучше использовать для обустройства жилых помещений


Фото с сайта pixabay.com

Одни специалисты утверждают, что оптимальное решение – это обычная отдельностоящая техника, другие же спешат сообщить, что устройства типа «соло» не выдерживают никакой конкуренции со встраиваемыми девайсами.

Аргументы в пользу встраиваемой техники

Техника встраиваемого типа в последнее время набирает популярность, поскольку обладает целым рядом преимуществ, которые четко подмечают дизайнеры. К основным плюсам встроенных девайсов относится:

• Наличие качественной и высокоэффективной системы вентиляции. Поскольку встраиваемая техника функционирует без доступа к потоку воздушной массы, она, как правило, оснащена встроенной системой вентиляции и теплоизоляции, которая и защищает от внеплановых перегревов и засоров конструкционных элементов.

• Незаметность. Еще один очевидный «плюс» встраиваемой техники заключается в том, что она монтируется в специальную нишу и маскируется под мебель, установленную на кухне (или в какой-либо другой комнате). Соответственно, встраиваемые девайсы не будут выбиваться из общей картинки и смотреться нелепо, странно или слишком броско.

• Широкие возможности выбора. Ассортимент встраиваемой техники едва ли не ежедневно пополняется новыми интересными позициями. Узнать, какая встраиваемая техника сейчас в тренде можно на сайте.

Сильные стороны отдельностоящих устройств

Разумеется, множеством положительных характеристик может похвастаться и отдельностоящая техника. Устройства «соло»:

• Отличаются привлекательным внешним видом. Производители достаточно много внимания уделяют вопросам имиджевости своих продуктов;

• Более доступны, чем идентичные по характеристикам встраиваемые модели. Стоимость отдельностоящих девайсов в большинстве случаев действительно несколько ниже.

• Возможность установки в любом уголке дома. Если для установки встраиваемых устройств пространство нужно подготавливать заранее, то «соло»-девайсы можно поставить действительно в любом свободном месте.

Многие дизайнеры интерьера сходятся во мнении, что и у отдельностоящих, и у встраиваемых устройств вполне достаточно очевидных преимуществ. Более того, они советуют выбирать технику для обустройства дома, опираясь на собственные вкусовые предпочтения.

Темы: Шопинг, Стиль
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