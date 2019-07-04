«В кругу друзей» - социальная сеть, готовая превзойти Инстаграм

11:35

Вы спросите «почему»? Потому что она максимально отвечает запросу сегодняшнего пользователя: свобода от «лишнего» контента и простой, удобный интерфейс.

«В кругу друзей» - мобильное приложение, ибо в современном мире человек должен быть всегда онлайн. Мобильная версия может быть установлена и на ПК, и тогда можно будет любоваться изображениями размером до 8К на большом экране.

Контроль за медиа

Сегодня среди пользователей медиа-пространства четко прослеживается тенденция избавления от ненужной информации. Люди устали от того, что им постоянно хотят что-то продать, и все больше стремятся к приватности и фильтрации контента. «В кругу друзей» дарит такую возможность: эта социальная сеть свободна от надоедливой рекламы и встроенных покупок. Теперь можно самостоятельно выбирать то, что действительно интересно.



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Удобство и простота пользования

Для того, чтобы еще больше облегчить пользование приложением, разработчики не стали «изобретать велосипед» и сделали простой и удобный интерфейс, очень напоминающий всем известный Инстаграм. Дизайн программы, Material Design от Google, комфортен в навигации, имеет качественную анимацию и визуально приятен.

С помощью приложения можно оставаться на связи каждый день, где бы вы ни находились.

Присоединяйтесь к сообществу своих знакомых и делитесь с ними моментами жизни!

· публикуйте высококачественные фотографии и видео;

· ищите знакомых и создавайте группы по интересам;

· ставьте лайки, комментируйте и отправляйте личные сообщения;

· добавляйте и просматривайте истории, доступные в течение 12 часов;

· делитесь видео и интересными группами с друзьями;

· голосуйте в разделе Фото Дня;

· подписывайтесь на самые популярные информационные каналы.

Несмотря на то, что проект совсем свежий, его разработчики грамотно подошли к созданию, максимально освободив программу от багов и глюков, добавив все самые трендовые фишки, например, аналог «сториз».

Однако, приложение новое, а значит – открыто для обратной связи пользователей. Сейчас даже у рядовых пользователей есть шанс внести свой вклад в развитие соцсети и сделать ее удобной для себя. Оставляйте свои комментарии и предложения в Google Play, самые грамотные из них будут рассмотрены и реализованы!

На данный момент бесплатное приложение доступно для пользователей Android, но в скоро его можно будет скачать и на IOS. Требуемая версия Android – 5.0 и выше. С начала запуска в июне 2019 года было совершено уже более тысячи установок на мобильные устройства. Зарегистрируйтесь и окажитесь в кругу близких, коллег и однокашников!