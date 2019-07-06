Прокуратура потребовала для русского Илона Маска 11 лет тюрьмы

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Молодой ученый из Кубани Дмитрий совершил переворот в отрасли, когда придумал гибкие солнечные фотоэлементы с использованием перовскита, которым заменил привычный кремний. Такие фотоэлементы эффективно работают в облачную погоду, туман и на закате. При этом его технология в пять раз дешевле аналогов.

В ходе разработки Дмитрий Лопатин заказал по почте один литр растворителя гамма-бутиролактон (потом выяснилось, что данное вещество является психотропным).

Суд приговорил Лопатина к трем годам условно за «совершение покушения на незаконное приобретение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере». И оправдал по обвинению в контрабанде.

Однако кубанская краевая прокуратура посчитала приговор слишком мягким и подала апелляцию. Прокурор потребовал для ученого 11 лет лишения свободы.

«Мы не согласны со снятием с Лопатина обвинений по контрабанде и назначением ему условного наказания. По нашему мнению его деяния подпадают под ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Безусловно, мы принимали в расчёт, что подсудимый - молодой учёный, чьи изобретения вызывают интерес среди инвесторов», - заявил прокурор Краснодарского края.

Получается, прокуратура знала, что Лопатин не торговец наркотиками, а материалы ему нужны для исследований, но все равно желала видеть его на скамье подсудимых в качестве контрабандиста и изменить срок с условного на реальный.

По словам самого Дмитрия, одно из веществ в составе солнечных элементов (иодид свинца) растворяется только в трёх растворителях, в том числе и в гамма-бутиролактоне. «Мы готовили «солнечные чернила» для принтера на основе других веществ, однако они нас не устраивали по вязкости и температурному режиму», - отметил ученый.

По информации в Сети, Лопатина проверяли и на детекторе лжи, однако эти результаты не были учтены при предварительном расследовании.

Отмечается также, что Лопатин был единственным, кто представлял Россию на международном саммите науки и технологического предпринимательства Hello Tomorrow. Его ноу-хау вошло в список ста лучших проектов на саммите.

Лопатин является выпускником аспирантуры кафедры радиофизики и нанотехнологий Кубанского госуниверситета, автором трех патентов, полуфиналистом и соавтором Зворыкинской премии, победителем конкурсов «Энергетика будущего» и Russia Power.

Солнечными батареями Лопатина интересовался концерн Shell. Также известно, что из его солнечных батарей планируются построить энергоподстанцию в Индии.

Согласно информации в соцсетях, Лопатин покинул Россию. Теперь он живет и работет в Индии.