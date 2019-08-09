Голографические 3D вентиляторы — поражающая новинка этого года

17:08

Совсем скоро 3D вентиляторы будут едва ли не стандартом в наружной рекламе

Я впервые встретил эту диковинную штуку около месяца назад на какой-то очередной выставке, что проходила в Москве. Зрелище завораживающее, вы видите объёмную и красочную 3D картинку прямо в воздухе без каких-либо специальных очков.

Совсем скоро 3D вентиляторы будут едва ли не стандартом в наружной рекламе, но пока ещё вы можете серьёзно выделиться среди конкурентов. Эти конструкции не оставляют равнодушными ни клиентов, ни представителей рекламной индустрии и все топовые бренды уже начали использовать голографические устройства, просто посмотрите сами насколько это круто выглядит:

Как вообще устроена данная технология?

На лопастях вентилятора установлены специальные LED-светодиоды, на которые из отправляются сигналы, задающие их работу. Из-за специфики зрения человека вспышки на светодиодах складываются в реальную картинку. А глубокая техническая проработка отвечает за поистине потрясающее качество "картинки"

Можно ли использовать оборудование на улице?

Да, но пока ещё есть ряд ограничений. На данный момент не рекомендуется работа в минусовые температуры и в плохую погоду. Но технологии не стоят на месте, и как только это ограничение будет решено улицы наших городов будут раскрашены объемными 3D-проекциями из этих занимательных вентиляторов

Не нужно много денег

Самое интересное, что для знакомства с этим чудом техники даже не нужно расставаться с огромными суммами денег. На рынке появились компании, которые сдают 3D вентиляторы в аренду без залога и каких либо поручителей. Чтобы ознакомиться подробнее посетите сайт одной из таких фирм: https://www.air-inspire.ru/arenda-golograficheskogo-ventilyatora

На их сайте можно не только ознакомиться с актуальными моделями, но и заказать даже такие специфические услуги как разработка 3д макета для вентилятора или покупка запчастей на него.



Как долго можно использовать?

Сотрудники нашей редакции задались вопросом, а не является ли данная технология "сырой", можно ли использовать вентилятор непрерывно в течение нескольких дней и получив ответ, надо сказать, приятно удивились. Технически, вентилятор может работать без выключения неограниченный срок, но раз в несколько дней производители рекомендуют перезагружать всю голографическую систему в целях профилактики.

