Ноутбуки-трансформеры, особенности и выбор по промокоду Техпорт

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Выбирайте свой идеальный трансформер, а сэкономить бюджет помогут скидочные промокоды Oldi

Еще несколько десятков лет назад компьютер был негабаритным агрегатом с огромным количеством ламп и кнопок, и мог выполнять всего несколько заданий по обработке статистической информации, но уже через небольшой промежуток времени появились компьютеры меньшего размера с экраном и операционной системой, а после и ноутбуки, планшеты. Казалось бы, куда круче? Есть куда. Ноутбуки-трансформеры - это удобство и мобильность в одном устройстве. Ниже приведен небольшой обзор трех лучших ноутбуков-трансформеров по мнению большинства пользователей.

Лучшие модели

Не так много брендов представляют в своих линейках устройств ноутбуки-трансформеры, так как они конечно имеют спрос меньше , чем обычные ноутбуки за счет цены, но тем не менее есть профессии, для которых такой ноутбук станет первым помощником в работе. Многие выбирают именно такие устройства из-за их габаритов и небольшого веса,так как их легче носить с собой постоянно. Давайте рассмотрим несколько моделей, пользующихся наибольши спросом.

HP Spectre x360

Уникальное устройство может принимать форму не только ноутбука, но и без проблем превратится в стенд или нетбук, благодаря чему вы сможете сэкономить денежные средства. Корпус трансформера покрыт тонким слоем алюминия, который смотрится очень стильно. Ноутбук вмещает в себя 8 ГБ памяти, 4-ядерный процессор Intel Core i5 и интегрированную видеокарту. Знатоки электроники уже догадались, что перед вами - весьма мощная техника, которая потянет немало игр. Конечно цена достаточно высокая. Вот только существует действенный способ по снижению стоимости техники, вам стоит всего лишь воспользоваться бесплатными скидочными промокодами Oldi, которые предоставлены на сайте kodi-promo.ru. Они существенно снизят цену и откроют возможность купить мощный ноутбук. Для хранения данных предназначен SSD-диск объемом в целых 256 ГБ, а если информации уж слишком много, то вам помогут внешние USB-накопители. Работать устройство может около двенадцати часов, что является крайне хорошим результатом.

Ноутбук оснащен прочным защитным стеклом, которое не даст оставить на лицевой панели даже самую маленькую царапинку. Стоит добавить, что экран у данного устройства сенсорный. Встроенная веб-камера с отличной картинкой, превосходный звук и полное превосходство над другими ноутбуками - вот что представляет из себя уникальный HP Spectre x360. Также в комплекте идет оригинальный чехол и электронное перо, что порадует людей творческих профессий: дизайнеров, художников, мультипликаторов и т.д. Вес устройства всего 2 кг, поэтому его легко можно брать с собой в поездки или даже каждый день брать с собой на учебу, работу.

HP Envy x360

Экран ноутбука легко и беспрепятственно отодвигается назад, тем самым трансформируясь в удобный стенд. Отодвинув экран еще дальше, вы превратите стенд в полноценный планшет. Коротко о внушительных преимуществах данного ноутбука-трансформера:

невысокая цена;

8 ГБ оперативной памяти (есть версия на 16 ГБ);

мощный процессор;

SSD-накопитель объемом в 256 ГБ;

вес всего 1,3 кг;

приятное качество картинки в разрешении 1920 x 1080 пикселей.

По отзывам дизайнеров, ноутбук прекрасно тянет все программы графического дизайна.

Этот удивительный ноутбук можно без проблем купить на сайте Oldi по выгодной цене, а все благодаря бесплатному промокоду. Устройство при средней нагрузке работает около одиннадцати часов, что не может не радовать, а половина заряда восстанавливается всего лишь за какие-то 45 минут благодаря функции Quik Charge. Прекрасная аудиосистема и яркая картинка будет радовать вас весьма продолжительное время.

Lenovo YOGA

И снова современный ноутбук-трансформер, который легко превращается в компактный планшет или стенд, что позволит вам насладиться любимым фильмом в отличнейшем качестве, а все благодаря картинке в разрешении 1980 х 1080 пикселей. В комплекте с данной техникой будет находиться еще и электронное перо, которое является приятным дополнением к правильной покупке. Купить ноутбук, кстати, можно на сайте Oldi, а по специальному промокоду получить специальную скидку. Крайне выгодное предложение.

Ноутбук может похвастаться 8 ГБ оперативной памяти и SSD-диском объемом в 256 ГБ, благодаря чему вы сможете быстро скачивать и запускать нужные вам приложения. Стереодинамики технологии Dolby Atmos сделают звук просто фантастически приятным для ушей, может даже показаться, что вы находитесь не у себя дома, а где-то в кинотеатре.

Удобно, что заряжать устройство можно от usb-c. На полный заряд нужно чуть больше часа, что ни может не радовать. Отличные характеристики за приемлемую цену – это Lenovo Yoga.

Выбирайте свой идеальный трансформер, а сэкономить бюджет помогут скидочные промокоды Oldi.