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Кац и Гудков используют базу данных россиян, собранную во время президентской гонки Собчак

17:28 16.09.2019

Ранее сообщалось, что персональные данные заполучил и блогер Алексей Навальный

Оппозиционные деятели Дмитрий Гудков и Максим Кац сумели заполучить персональные данные более 300 тысяч жителей России. Об этом сообщил политический Telegram-канал «Политические шорты».

Авторы поста пишут, что информация размещена на электронных носителях, находящихся в распоряжении либералов. Она была получена в ходе избирательной кампании Ксении Собчак в 2018 году. Кац тогда занимался разработкой программного обеспечения для штаба Собчак, предназначенного для оцифровки подписных бланков.

Чуть ранее сообщалось, что персональные данные заполучил и блогер Алексей Навальный, который активно поддерживал предвыборную кампанию Гудкова-младшего. По имеющимся данным, для этого блогер использовал свой сайт «Умное голосование». Всем пользователям предлагалось заполнить достаточно подробную анкету с указанием возраста, прописки и прочих данных. При этом каждый из них автоматически давал согласие на обработку этой информации.

Стоит отметить, что «УГ» - не единственный проект Навального для получения дивидендов, используя персональные данные. Так, в недалеком прошлом он создал так называемый «Профсоюз Навального». Данная организация, как и «УГ», не может похвастаться хоть какими-то результатами, однако оба сайта продолжают функционировать и регистрировать все новых и новых пользователей. Такая ситуация породила разговоры об использовании лидером «ФБК» личных данных граждан для продажи определенным структурам, а также в своих личных целях.

Темы: Наука и техника
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