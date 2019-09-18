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Рогозин заявил о срыве плана запусков на 2019 год

11:58 18.09.2019
Рогозин
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
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Глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация не сможет выполнить план по запускам на 2019 года. Вместо 45 пусков, планируется осуществить около 40.

Об этом Дмитрий Рогозин заявил на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова в Петербурге, сообщает ТАСС.

Ранее Рогозин на встрече с Владимиром Путиным отмечал, что в 2019 году планируется вдвое нарастить число запусков. «В 2018 году мы провели 22 пуска; в 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит - увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», - сказал Рогозин.

«45 точно не будет, потому что у нас три аппарата «уехали» на следующей год. Это не наши аппараты, а аппараты наших иностранных партнеров. Они их не успели изготовить. Они «уезжают» на 2020 год», - заявил на встрече Рогозин. При этом он отметил, что «в пределах 40 пусков должно быть».

Темы: Дмитрий Рогозин, Роскосмос
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Комментарии читателей
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18.09.2019, 19:20
Гость: Кот Мурр

Главное бы дырки в батутах опять не просверлили у него обиженные нищенскими зарплатами специалисты.
.
Сам то гребёт в 7 раз больше Главы НАСА.Несменяемый боится,что иначе его НАСА сманит ,такого великого менеджера.
18.09.2019, 17:58
Гость: Главное

не количество, а качество.
18.09.2019, 16:57
Гость: Укенг

Конечно запускать это вам не инженеров сокращать и цеха на метал пилить
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