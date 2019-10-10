Экстренная служба вскрытия замков: преимущества профессионального сервиса

15:06

Плюсом коммерческих сервисов является то, что они не только вскрывают замки, но и предлагают замену механизмов сразу же

Если вы уже сталкивались с потерей ключей или внезапно вышедшим из строя дверным замком, вы понимаете, насколько неприятно это происшествие – решить проблему хочется максимально быстро и с минимальными затратами.

В этом контексте нельзя не упомянуть услуги специализированных платных сервисов аварийного вскрытия дверных, автомобильных, сейфовых и любых других запорных механизмов.

Важно! Сервисы работает легально, а это значит, что для вскрытия двери вам нужно предоставить паспорт с пропиской по этому адресу, договор на аренду жилой площади, документы, подтверждающие права собственности. В противном случае вскрытие осуществляется в присутствии участкового.

Никаких повреждений

Первая отличительная черта услуг службы аварийного вскрытия замков – это работа без применения грубой силы и разрушающих методик. Дверное полотно, фурнитура, декоративные элементы – все это, за редким исключением, остается в целости и сохранности.

Что касается замка, то необходимость замены комплектующих, зависит от причины вскрытия. Зачастую мастерам удается либо вскрыть замок вообще не повреждений, либо с необходимостью замены только личинки (для цилиндровых моделей). Это недорого и быстро.

МЧС и слесари УК не могут гарантировать вскрытие без повреждений всего дверного полотна, петель или запорного механизма.

Быстрый ответ на заявку и приезд по адресу

Ключевым преимуществом коммерческих аварийных сервисов становится и оперативность прибытия по адресу заявки.

Как правило, ближайшая бригада мастеров, укомплектованных всем необходимым, выезжает уже через 1-2 минуты после подтверждения вызова, а прибывает на место в течение 20-30 минут (данные актуальные для Москвы).

Среднее время вскрытия замка входной двери составляет всего 15 минут, однако, оно может быть и больше, если установлены несколько механизмов повышенной взломоустойчивости.

Вскрытие и замена в рамках вызова

Несмотря на то, что в некоторых ситуациях вскрытие замка удается осуществить с сохранением его работоспособности, замена механизма предпочтительна в большинстве случаев.

Если ключи потеряны, нельзя исключать их хищения. Если замок сломался, нельзя быть уверенными, что он в ближайшее время опять не выйдет из строя. Если замок пытались вскрыть, нужно поставить более надежную модель. И так далее.

Плюсом коммерческих сервисов является то, что они не только вскрывают замки, но и предлагают замену механизмов сразу же. Мастера приезжают на заявку с ассортиментом популярных моделей для замены, либо с замком, который заказчик выбрал предварительно.