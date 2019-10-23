Виды резки металла в промышленности и их особенности

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Для обработки металла применяются технологии высокого качества, обеспечивающие максимально точные размеры деталей, не нарушая основных свойств материала

Существуют несколько видов резки металла, которые отличаются технологической сложностью и условиями применения. Многие из них применяются на сложном промышленном оборудовании с высокой производительностью. Существуют и более простые варианты, позволяющие резать металл в условиях некрупных объектов, например, гараж или мастерская.

Далее мы перечислим наиболее популярные промышленные виды резки металла, согласно данным на сайте steelservice.com.ua.

Для проведения резки металла с максимальной точностью за короткое время существуют следующие виды:

- гидроабразивная. Отличается механическим, а не термическим воздействием на металл. Разрез выполняется с помощью воды под высоким давлением, смешанной с абразивным порошком. При проведении процесса отсутствует высокая температура (не выше 90 °С), в результате чего металл не меняет свою структуру и не выделяет опасные для человека пары. Преимуществом считается универсальность применения этого способа, так как гидроабразивная резка способна решать задачи, которые не могут выполнить даже такие сверхточные виды как плазменная и лазерная. Именно использование жидкости дает много возможностей на практике подстраиваться под различные рабочие условия;

- лазерная. Резка металла происходит под действие луча лазера с точной фокусировкой. По точности она аналогична плазменному виду. При воздействии луча металл быстро плавится, оставляя в результате качественный срез. В большинстве случаев ее применяют при разрезании сложных деталей, изготовленных из цветных металлов. Одно из главных преимуществ – способность разрезать очень тонкие и хрупкие материалы без их повреждения и отсутствие необходимости в дополнительной обработке края;

- плазменная. Предполагает воздействие струи плазмы (раскаленного газа) для токопроводящих металлов, после которой разрез получается тонким и гладким. Такой вид имеет высокую точность и скорость резки, не нагревая металл, а также отличается экономичностью, что является большим преимуществом;

- газовая. Ее действие аналогично электродной резке. При ее воздействии срез не отличается высокой точностью. Преимущество – можно обойтись без сложного оборудования в различных условиях;

- резка с помощью ножниц и ножей по металлу. Таким способом получается ровный разрез, также он подходит для резки как вдоль, так и поперек. Недостаток состоит в невысокой точности, возможности применения лишь к определенным видам металла и заданной толщине.

Каждый способ резки металла характеризуется своими преимуществами и недостатками, что определяет применение каждого из них в индивидуальных условиях и к конкретным видам металла.