Алмазная резка бетона - незаменимый помощник в перепланировке

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Во время ремонта нередко возникает острая необходимость расширить дверной проем, создать нишу в стене или убрать ненужную капитальную конструкцию

Лучший способ выполнения подобных работ – алмазная резка. Она эффективна с различными типами материалов: бетоном, железобетоном, кирпичом.

Механизм резки алмазным диском

Алмаз самый прочный материал на планете. Он значительно крепче бетона, кирпича и даже стали в арматуре. Поэтому с помощью прочного алмазного диска получается быстро сделать разрез нужной формы. Единственная проблема – перегрев основы диска и самого материала. Однако это довольно просто решается, достаточно использовать беспрерывную подачу воды или специальной смазывающе-охлаждающей жидкости.

Благодаря уникальным особенностям алмаза, устройства для резки бетонов выглядят как обычная пила. Она легко переносится и способна делать разрез на разную глубину, под нужными углами. Стоимость такого оборудования высокая, поэтому для разовых работ его не целесообразно покупать. Гораздо рациональнее просто заказать услугу алмазной резки бетона, кирпича, железобетона. С актуальными расценками на нее можно ознакомиться на сайте diam-service.ru.

Преимущества использования алмазной резки

Несмотря на высокую стоимость алмазов, самого диска хватает надолго. Поэтому стоимость резки доступная. Среди других преимуществ этой технологии необходимо выделить:

1) Идеально ровные края при пропиле или сверлении. В процессе не образуется никаких сколов или трещин.

2) Быстрота выполнения работ. Расширить дверной проем можно буквально за час.

3) Минимум грязи. Близко расположенную мебель достаточно просто накрыть пленкой.

4) Низкий уровень шума в сравнении с использованием ударных электроинструментов.

Основные сферы применения алмазной резки

Самой частой потребностью является расширение проемов. Это позволяет установить другие двери или изменить конфигурацию окон. Сейчас набрали популярность декоративные малые ниши в стенах, например, под телевизор. Метод позволит сделать это без всяких рисков.

Алмазную резку повсеместно используют для создания технических отверстий под трубы, кабеля и вентиляцию. Это лучшее решение для удаления целых стен, например, при объединении санузла или в перепланировке квартиры.