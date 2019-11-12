CPA-сети – сайты для заработка на трафике

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Реклама занимает колоссальную нишу в маркетинге, а основным ее инструментов служат партнерские сети СРА

Партнерские программы выполняют много важных функций. Название CPA сеть произошло из английского словосочетания Cost Per Action, что в переводе обозначает оплату за действие. По сути, это посредники, оплачивающие рекламодателям конкретные операции пользователей, зашедших на из ресурс и совершивших регистрацию, покупку, оставивших комментарии или заполнивших форму.

Особенности CPA -технологии

В CPA-систему входит сама сеть, владелец ресурса, именуемый паблишером и рекламодатель, размещающий на сайте партнерские предложения или офферы.

В задачу сети входит:

* подбирать подходящие ресурсы,

* привлекать рекламодателей,

* подготавливать рекламный контент,

* перенаправлять посетителей на сайты,

* вести учет переходов.

Рекламодатели заключают договор с сетью, назначают оплату за лиды в виде фиксированной суммы или определенного процента от прибыли, предоставляют баннеры и пополняют бюджет

Самую сложную часть выполняем вебмастер, от которого требуется доработка ресурса, понимание интересов пользователей и знание нюансов биллинга, от которого зависит сроки выплаты комиссии. Хороший специалист способен отрегулировать закупку трафика из баннеров таким образом, что доход от партнерки превысит арбитраж трафика (рекламный бюджет). Это лучший вариант для стандартизованных продуктов, отличающийся быстрой монетизацией в тех случаях, когда деятельность осуществляется в сети. Это могут быть банковские услуги, заказ билетов, страхование, игры, продажа товаров и многое другое.

СРА-системы схожи с известными автоматизированными системами, в числе которых Adwords или Яндекс.Директ, но более похожи на digital-базар

Среди СРА-специалистов внимание пользуются социальные сети и популярные ресурсы. Например, прямо сейчас вы можете перейти на сайт партнера Гагарин, доступный по ссылке https://gagarin.partners, и получить удовольствие от великолепной графики и возможности получить билеты.

В технологии СРА-партнерки можно легко разобраться самостоятельно. При отлаженной работе в СРА-сетью можно достичь высокой эффективности при минимуме вложений, так как оплата ведется за конкретные целевые действия. Выбирая CPA-сеть обязательно ориентируйтесь на положительные отзывы на независимых площадках, неважно, выступаете ли вы как рекламодатель или как арбитражник.