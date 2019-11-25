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Ещё совсем недавно игровые компьютерные клубы стали популярны по всему миру

В каждом крупном городе обосновалась своя компания, предлагающая людям свои услуги. Но помимо компьютерных клубов, в мире развиваются VR технологии, которые позволяют заглянуть клиенту в так называемую "виртуальную реальность". В данной статье речь пойдет о клубе виртуальной реальности ANVIO.

Вот уже несколько лет компания проект ANVIO балует нас своими идеями и своей второй реальности. Впервые она запустила свой проект в 2016 году в Москве. К слову, это был первый крупный VR проект во всей Европе. Плюс компании в том, что она не использует готовые шаблонные игры по типу "паровозика в тоннеле", но сами разрабатывают свои игры со своими правилами и технологиями. Кто бы мог подумать, что так скоро настанет эра технологий и человечество сможет развлекать себя с помощью "нереальной реальности"?

Компания набирает обороты с невероятной скоростью. С самого начала открытия компании было понятно, что успех преклонит перед ними свое колено. Еще бы! Ведь здесь используются новые передовые технологии под названием Full Body и Free roam, которые позволяют погрузиться в атмосферу игры полностью, и без всяких проблем перенести все движения человека в систему, с минимальной задержкой.

В чем суть технологий Full Body и Free Roam?

В ней, на игрока не просто одевается шлем, дистанционно подключенный к системе, а используется что-то вроде костюма, только вместо костюма в ход идут особые "присоски", которые лепятся на самого игрока и передают всю информацию о его действиях и движениях в систему. Такой метод позволяет передавать сигнал в систему с минимальной задержкой, что обеспечивает максимальное погружение в вымышленный мир.

Free Roam предоставляет игроку целую площадь для веселья. Кто откажется побегать от зомби и пострелять в других игроков. Совмещая все это с системой Full Body, игрок бегая по площадке получает огромное удовольствие от того, что еще недавно казалось совсем невообразимым. Наверняка уже скоро, они войдут в вид киберспорта и вместо привычных нам кибер-арен, нас будет ждать арена виртуальной реальности, на которой игроки будут состязаться между собой, например, за титул лучшего игрока CS:GO

Сотрудничество по франшизе

Для начинающих бизнесменов будет не лишним упомянуть о возможности сотрудничества по франшизе, что на руку, можно сказать, любому кто в поиске идеи. Как уже было сказано выше, VR клубы стремительно набирают обороты по всему миру. Сотрудничество с такой компанией вряд ли будет проигрышной идеей, а даже наоборот обеспечит успех прироста денег. Ознакомиться с вариантами сотрудничества можно на их официальном сайте https://anvio.com/