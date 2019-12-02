Google Ads (Google Adwords) для интернет-магазинов – что учесть перед настройкой

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Открыть Google Ads, создать новую кампанию, подобрать ключи и запустить показы. Пожалуй, так выглядела контекстная реклама у истоков

Пока Google трансформировался из поисковика в целый виртуальный мир со своими правилами и возможностями, совершенствовалась и контекстная реклама. Сегодня Google Awords для интернет магазина предлагает массу возможностей: от привычного многим ремаркетинга до масштабных торговых кампаний.

Особенности рекламы интернет-магазина

65% представителей малого и среднего бизнеса используют PPC кампании (данные компании Clutch). Цель у всех одна – привлечение клиентов и получение прибыли. Чтобы добраться от регистрации рекламного аккаунта до итоговой цели, нужно пройти примерно одни и те же этапы: подбор поисковых фраз, создание структуры, написание продающих объявлений, установка бюджетов, настройка ремаркетинга. Но для каждого магазина необходимо учитывать особенности продукции и целевую аудиторию.

Например, структурировать кампании можно под категории товаров, бренд или подгруппы. Оптимальный вариант – отражение в кампаниях структуры сайта. Это упрощает управление и дальнейшее масштабирование.

Ключевые моменты настройки Google Ads для интернет-магазина

Google Ads предлагает нам 4 типа кампаний, которые можно использовать для товарного продвижения:

Поисковая сеть. Незаменимый инструмент контекстной рекламы. Если у вас небольшой ассортимент товаров, можно настроить кампанию вручную. Если ассортимент охватывает сотни или тысячи позиций, не спешите отказываться от рекламы в поиске. Для вас Google придумал динамические поисковые объявления. Предварительно необходимо проработать качество сайта, включая дизайн, навигацию, описания и наличие товаров. Контекстно-медийная сеть. Показы в КМС можно настроить на категорию товаров. В этом есть смысл, когда необходимо повысить узнаваемость бренда или вывести на рынок новый товар. Торговые кампании. Настраиваются с помощью Google Shopping. На сегодня это самый эффективный инструмент онлайн-продаж. Для использования понадобится Merchant Center, куда загружаются данные, прописываются все параметры товаров, а уже потом в Google Ads загружается компания на шопинг. В результате пользователи видят конкретное предложение на свой запрос – товар с ценой и фото. А так как визуальная составляющая в рекламе всегда была и будет на первом месте, такой тип кампаний нельзя игнорировать. Видеокампании. Так как формат относительно дорогой в производстве, то и запускать его есть смысл на уникальный или дорогостоящий товар, бренд или магазин в целом.

Для эффективной рекламы обязательно нужен динамический ремаркетинг. Пользователя может «догонять» просмотренный ранее товар, акционное предложение или товар, забытый в корзине. Чтобы Google генерировал объявления для возврата за покупкой, необходимо осуществить 3 действия:

Создать фид данных,

Установить на сайт тег Гугл Аналитики,

Настроить параметры аудитории в Google Analytics.

Выполняя все перечисленные действия, важно учитывать специфику товаров и аудитории. Например, невыгоден контекст на дешевые штучные товары, за исключением рекламы для оптовых клиентов.

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Как оптимизировать Google Ads для интернет-магазина

Как и в любой другой онлайн-рекламе здесь важную роль играет аналитика. Google Analytics покажет, как на самом деле обстоят дела с рекламой: какие объявления более эффективны, продажа каких товаров приносит большую прибыль, какие действия выполняют клиенты перед покупкой и многое другое.

Обязательный пункт настройки Google Ads для интернет-магазина – установка целей. В качестве целей может быть покупка, заказ через корзину, заказ в один клик, звонок в интернет-магазин, обращение в чат.

Отслеживание через аналитику кампаний Google Shopping позволяет выполнить дальнейшую сегментацию объявлений. Например, на товары с большим спросом можно поставить выше цену за клик, а на товары, которые меньше покупают, уменьшить стоимость клика, тем самым обеспечив оптимальную цену конверсии.

Перед запуском контекстной рекламы важно рассчитать бюджет. Для интернет-магазина с 1000 позиций можно начинать рекламу от 50000 руб/мес. Это довольно приблизительная сумма, которая будет зависеть от сегмента товаров, спроса и других предложений.

И пока вы еще думаете, запускать контекст или нет, 46% кликов приходятся на платную выдачу (данные PowerTraffick). Не лишайте клиентов возможности покупать у вас.