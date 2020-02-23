Что нужно знать о структуре и сроке службы металлочерепицы

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В обустройстве и реконструкции кровельных конструкции в последние годы чаще всего применяется металлочерепица

Она недорогая, долговечная и практичная, и именно поэтому так быстро завоевала первенство на рынке среди большого количества кровельных покрытий. Компания Skrovlya знает точно, что выбор домовладельца в пользу этого материала всегда правильный и удачный. Сотрудничая с разными поставщиками продукции и зная все об этом изделии, мы имеем возможность помочь каждому покупателю в выборе наиболее подходящей металлической черепицы.

Что представляет собой структура металлочерепицы?

Металлическая черепица имеет довольно простую структуру. Хоть она и состоит из нескольких слоев, для каждого из них используются самые простые и доступные составляющие, и к ним относится:

Металл. Для того, чтобы основание кровельного покрытия было прочным и могло отличаться выносливостью, используется не только металл, но и целый ряд дополнительных составов, позволяющих укрепить изделие. В данном случае металл – это сталь, она может иметь толщину в диапазоне от 0,4 до 0,5 мм, иметь разный состав. В составе стали могут быть примеси, такое случается, когда производитель сырья пытается сэкономить на производстве металла. Цинк. Слой цинка наносится по обе стороны стали. Для чего это необходимо? Чтобы минимизировать влияние влаги и осадков на металл, используется именно цинковая составляющая. Она существенно увеличивает шансы сохранить целостность вашего покрытия и предотвратить появление на нем коррозии и ржавчины. Другими словами – увеличивает срок службы металлического кровельного материала. Класс оцинковки определяется содержанием цинка в защитном слое – его может быть от 100 до 275 г/м.кв. Полимер. Декоративным и одновременно защитным слоем выступает полимер. Несмотря на то, что рынок предлагает продукцию в нескольких вариантах полимерной защиты, наиболее востребованные варианты среди простых домовладельцев – это глянцевый и матовый полиэстер. Толщины матового слоя будет несколько больше глянцевого аналога, поэтому и срок службы, и цена изделия немного отличается в этих двух вариациях.

На что в первую очередь обратить внимание при выборе черепицы?

Во-первых, на все вышеперечисленные параметры изделия. Ведь каждый из них имеет свое влияние на качество и продолжительность службы, также определяет стоимость продукции. Во-вторых, на производителя. На рынке на сегодняшний день представлено очень много продукции от разных заводов – как больших и именитых, так и маленьких производственных компаний, о которых нет никакой информации. В-третьих, на маркировку. Единственный способ убедиться в достоверности, заявленной продавцом информации о продукте – это посмотреть маркировку на листе металлочерепицы. Находится она внутри листа, то есть внешние данные изделия не меняются при нанесении лазером такой маркировки. Но, к сожалению, не вся продукция отличается ее наличием, бывает и так, что даже на качественных образцах изделия вы не найдете совершенно никакой информации.

Какой срок службы крыши из металлочерепицы?

Когда домовладелец решает купить металлочерепицу, наиболее убедительными факторами выбора для него становится тот момент, что этот кровельных материал имеет долгий срок службы.

В зависимости от качества сырья и используемых составляющих этот срок колеблется от 15 до 50 лет. Согласитесь, очень неплохо для материала, который в сравнении с другими покрытиями можно назвать бюджетным.

Что влияет на срок службы материала?

Наибольшее влияние на то, как долго прослужит ваша крыша из металлочерепицы, имеют два самые важные фактора:

Качество монтажа и соблюдение технологии укладки материала.

Технические характеристики самого кровельного покрытия.

Поэтому, если вы хотите позаботиться о том, чтобы ваша крыша была надежной и долговечной, выбирайте только качественную продукцию для кровли, которую всегда можно приобрести у компании «С-Кровля».