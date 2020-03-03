15:35

Ситуация с блокировкой ряда сайтов в Казахстане обострилась после недавних событий на юге страны

Власти не первый год пытаются «закрутить гайки», исключив из списка доступных сайтов VPN, прокси и прочие анонимайзеры. Однако сегодня у пользователей есть проблемы с открытием мировых ресурсов – Google, Twitter, Youtube, FaceBook, Telegram. Посмотрим, как обойти блокировку интернета законными (и не очень) способами.

Агентство разработки сайтов в Астане ABC Design регулярно сталкивается с подобной проблемой. И вот как мы решили эту проблему.

Почему блокируют сайты в Казахстане?

Усиление работы в киберпространстве и жесткое пресечение провокаций и ложной информации – вот, что потребовал президент РК Токаев на совещании правительства после погромов в Кордае. Начиная с 13 февраля, были заблокированы сервисы Гугла, а также социальная сеть Инстаграм и мессенджер Телеграм. Однако, уже 16.02.2020 казахстанский лидер поручил восстановить работу этих ресурсов.

Блокировка интернета преследует несколько целей:

- Уменьшение обсуждений «горячих тем». Замечено, что соцсети массово блокируют в момент выступлений некоторых политических лидеров, критикующих действующий правительственный курс.

- Выполнение судебных или административных решений. Впрочем, по указанию «сверху» может пройти блокировка в произвольном порядке.

- Попытка избежать паники при возникновении чрезвычайных ситуаций. Очевидно, что последние блокировки связаны с экстремистскими беспорядками.

Естественно, закрытие сайтов происходит в режиме секретности – никто не оповещает пользователей о возможных проблемах, предоставляя им право «гадать», с чем связан очередной блок. Бытует мнение, что соответствующее предупреждение получают ведущие провайдеры. Однако, большинство блокировок предпочитают относить на счет серверов, или оправдывать техническим сбоем.

Как обойти блокировку?

Стоит сразу обозначить, что предлагаемые методы обхода блокировки интернета в Казахстане – временны и не гарантируют абсолютно беспроблемного доступа к запретным сайтам. Однако, стремясь оградить население от потока информации извне и внутри страны, власть имущие буквально заставляют искать новые способы преодоления информационного барьера. Блокировка интернета влияет также на нашу работу по продвижению сайта.

ТОП-3 способа, как обойти блокировку интернета:

- VPN и прокси – регулярно появляются новые взамен заблокированных, позволяя хоть ненадолго полноценно использовать нужные медиа-ресурсы. Риск в том, что анонимное использование сети в любой момент может стать очень даже персонифицированным. То есть, настоящий IP будет открыт по первому требованию власть имущих, в обмен на возможность дальше присутствовать в киберпространстве этой страны.

- Экосистема, типа Utopia – децентрализованная сеть, позволяющая проводить финансовые транзакции, общаться между собой при помощи электронных писем, чатов, отправлять файлы. Как любой блокчейн P2P, Utopia предоставляет полную анонимность и безопасность для всех участников. Работа построена без центральных серверов, посему блокировка подобных экосистем – невозможна.

- Браузеры ТОР, Опера и сайты-анонимайзеры – самые популярные методы обхода, которые не всегда срабатывают. Однако, пользователи продолжают надеяться на лучшее.

Для владельцев смартфонов дело обстоит проще. VPN-серверы в формате мобильных приложений открываются с одной кнопки и доступны для платформ Android и iOS. Здесь достаточно обозначить IP-адрес, как зарубежный, и открывать любые страницы. Многие приложения VPN имеют платный тариф, но цены вполне адекватные.