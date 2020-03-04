Картонные коробки - особенности и преимущества тары

23:48

Картонные коробки - один из наиболее популярных видов упаковочного материала

Благодаря практичности и доступности именно ему отдают предпочтение как крупные, так и небольшие компании. Использование картонных коробов является повсеместным. Их применяют для упаковки бытовой техники, продуктов питания, а также книг, документов, косметической продукции, посуды. На сайте https://pack.ua/kartonnyye-korobki-v-nalichii/lotki/ можно ознакомится со всеми особенностями использования упаковочного материала.

Особенности производства

Изготовление картонных коробов - это весьма развитый технологический процесс. Он может осуществляться различными способами. Для создания коробок производители используют материал толщиной от 0,3 до 5 мм. Это может быть целлюлоза, древесная масса, макулатура или минеральные волокна для производства картона. Подготовленный лист кладется на штанц-форму. После этого заготовку пропускают через валы аппарата. На выходе производитель получает картонный короб в развертке.

Преимущества картонных коробов

Картонные коробки - лучший вариант упаковки. Перед деревянной и пластиковой тарой они обладают множеством преимуществ. В список достоинств картонных коробов можно отнести:

- небольшой вес;

- удобство при транспортировке и хранении;

- компактность: в сложенном виде гофрокороб занимает минимум места.

Экологичность - еще один неоспоримый плюс. Это обусловлено безопасностью используемых материалов. Картонный короб имеет относительно невысокую стоимость. Поэтому, такую упаковку могут себе позволить даже начинающие компании с ограниченным бюджетом. По сравнению с деревянной или пластиковой тарой, стоимость гофрокоробов в несколько раз меньше.

На поверхности картона могут быть нанесены любые изображения. Для создания брендированных коробков компании часто прибегают к тиснению серебряной или золотой фольгой. Благодаря использованию современного оборудования специалисты могут изготовить ящики из картона нужной формы и размера. При необходимости можно заказать изготовление влагоустойчивых картонных коробов.

Долговечность картонной тары

Несмотря на кажущуюся хрупкость, картонные коробки являются достаточно надежными. В случае возникновения прокола, трещины и другого локального дефекта, целостность короба остается практически неизменной. То же самое можно сказать о нарушении структуры материала из-за вибраций, падений и толчков. Из-за подобных воздействий коробки из картона сохраняют основные эксплуатационные свойства.

Стоимость изделий

Что касается цены коробов, ее определяет вид используемого картона, размер тары, а также сложность рисунка. Оптовый заказ такой упаковки обходится совсем недорого.