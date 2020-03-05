Озвучка текстов роботами
Достижения высоких технологий, модификации искусственного интеллекта RoboVoice используются для конвертации книг, обращений, сообщений, создания видео, аудиороликов.
Виды звуковой записи
В зависимости от вида и назначения текста используются голоса
- робота-мужчины;
- робота-женщины.
В детских, а также студийных проектах используется голосовой робот RoboVoice, имитирующий речь ребенка. Для туристической, развлекательной сферы, кроме русского, актуальна озвучка на английском, китайском, других распространенных языках.
В каких сферах применяется озвучка текстов роботами
Искусственный интеллект озвучивает
- радио-рекламу;
- материалы для корпоративных протоколов, туристических аудио-гидов;
- телевизионные рекламные ролики;
- звуковые дорожки видео, документальных материалов, фильмов;
- содержание мультимедийных, обучающих, развивающих программ;
- голосовые приветствия call-центров;
- IVR.
Технологии RoboVoice используются в интернациональных проектах для локализации и адаптации рекламы. Это незаменимый инструмент, если необходимо создать голосового помощника на различных языках. Голос робота подходит для обучения и организации дискуссий в лингвистических центрах. Студенты, изучающие иностранный язык, могут услышать правильное произношение различных слов, устойчивых сочетаний.
Озвучка текстов роботами применяется для информирования посетителей торгово-развлекательных центров, художественных выставок, обучения на интерактивных стендах. Искусственный интеллект озвучивает путеводители, аудиогиды для корпоративных совещаний, международных симпозиумов. Голосовые боты читают сообщения, которые отправляют посетители сайтов и форумов.
Автоматизированная обработка текстов – мощный маркетинговый инструмент для банков, медицинских, фитнес-центров, салонов красоты, служб доставки. Частные пользователи могут озвучивать тексты электронных писем, SMS, статьи на сайтах, тексты, скопированные в буфер обмена или введенные в приложение. Это удобная опция, если необходимо «освоить» определенный объем информации по пути на работу и обратно.
Особенности голосовых процессоров
Современные синтезаторы речи, например, RoboVoice, могут менять скорость записи, работать по определенным сценариям, создавать пакеты данных для голосовых рассылок. Озвучка текстов роботами, автоматизированные голосовые помощники применяются в B2B и B2C сегментах. Искусственный интеллект распознает речь собеседника и использует различные варианты возможных ответов.