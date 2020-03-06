Как выбрать сверла

18:59

Ремонтные работы невозможно представить себе без применения современной дрели

Для того, чтобы проделать отверстие в стене нужного размера необходимо правильно подобрать сверло. Какие признаки у надежного сверла?

Качество изготовления

Правильно подобранное сверло может улучшить работу инструмента. В противном случае можно не только усложнить выполнение работ, но и испортить прибор. Поэтому правильный выбор очень важен. Например тут, представлен широкий ассортимент свёрл, который позволяет выбрать подходящий вариант. Ведь под тот или иной тип материала нужно выбирать специальное сверло.

Сверло по бетону

Прежде всего необходимо ясно представлять с каким материалом придется иметь дело. Среди наиболее часто встречающихся - лидирует бетон. В этом случае нужно выбирать бур. Так называют сверло со специальным наконечником усиленной конструкции.

Важно смотреть на рабочую часть бура - напайку. Лучше всего проявляет в работе напайка с формой W. С ней бур легко разбирается с поверхностью из бетона.

Сверло по дереву

Если необходимо отверстие до двенадцати миллиметров - хорошо подойдут сверла спирального типа, например сверла Форстнера. Они цилиндрической формы, которые дополнены двумя спиральными каналами. Важно следить, чтобы у них была острая режущая кромка. Особенно хорошо в работе себя зарекомендовали сверла с трезубцем. Они отлично позволяют точно центровать отверстие.

Глубина и ширина отверстия достигается использованием перьевого сверла. Особенность - очень ровные стенки. Корончатые сверла незаменимы в случае если нужно получить ровное отверстие большого диаметра.

Сверло по металлу

Это классические двухканальные спиралевидные сверла. Сверла отличаются по углу заточки сверла. Напайки при изготовлении не используют. Сверла недорогие и простые в изготовлении. Главное что необходимо помнить - чем прочнее металл, тем тупее угол заточки сверла нужно выбирать.

Лучше всего справляются с цветным и черным металлом быстрорежущие сверла. Высококачественные сверла получаются при добавлении в металл кобальта, вольфрама и молибдена. Эти добавки позволяют добиться того, чтобы сверла работали долго и не ломались.

Часто можно слышать мнения о том, что сверло нужно выбирать ориентируясь на цвет. К сожалению такие времена ушли. Китайские производители воспроизводят любую цветовую гамму при очень низком качестве изделий. Лучше обратить внимание на физические данные - ровное ли оно и угол заточки наконечника.