Кондиционеры: виды и особенности охлаждающих приборов

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Кондиционер – это устройство, которое создает благоприятный климат в помещении

Кондиционер может регулировать температуру, очищать воздух и даже обогащать его кислородом.

В 1815 году француз Жанн Шабаннес запатентовал метод кондиционирования воздуха, но применять его начали гораздо позже. Первый кондиционер появился в 1902 году, Уиллис Кэрриер собрал промышленный холодильный аппарат, или же кондиционер. Влажность снижала качество печати, поэтому потребовался такой прибор. Сейчас кондиционеры широко распространены: большая их часть обычно производится в странах Азии, например, кондиционеры gree в Китае. Они продаются в большинстве стран мира и пользуются популярностью.

Виды кондиционеров

Для разных задач используются разнообразные виды кондиционеров:

Центральные: промышленные аппараты, используются в крупных зданиях, заводах, бассейнах.

Винные: используются для хранения вин в погребах.

Прецизионные: применяются в больницах, лабораториях, производственных помещениях, серверных центрах. Такой кондиционер поддерживает температуру воздуха с высокой точностью.

Бытовые: кондиционеры для широкого потребителя.

Также, кондиционеры бывают: приточными – они работают на наружном воздухе; рециркуляционными – работают на внутреннем воздухе; с рекуперацией – они работают на смеси внутреннего и наружного воздуха.

Бытовые кондиционеры делятся на мобильные, оконные и сплит-системы:

Мобильные кондиционеры не нужно монтировать: их можно перемещать в другие комнаты и установить там, где уже сделан ремонт или установка кондиционера запрещена.

Оконные кондиционеры монтируются в окно. Кондиционер дешевый и простой в эксплуатации, но он закрывает часть оконного пространства и снижает звукоизоляцию.

В состав сплит-системы входит 2 блока: внешний блок расположен на фасаде здания, он отдает полученное от помещения тепло; внутренний блок ставят в помещении, он охлаждает воздух. Кондиционер работает бесшумно, ведь компрессор установлен во внешнем блоке.

Функции кондиционеров

Если вы решили купить кондиционер gree, ознакомьтесь с их функциями и особенностями.

Кондиционеры gree – хороший выбор. Даже в самых дешевых кондиционерах есть защита от грибков и плесени, обмерзания внешнего блока, системы автоматической диагностики и самоочистки, автоматическая работа вентилятора.

В моделях среднего сегмента встроена защита от холодных потоков при обогреве. В таких кондиционерах gree устанавливают ионизаторы – они генерируют ионы, уничтожающие неприятные запахи Также, к некоторым моделям можно подключиться по wi-fi и управлять кондиционером со смартфона.

В премиальных моделях кондиционеров gree есть система очистки воздуха от пыли, бактерий и лишних запахов с помощью ионов серебра. Кондиционеры gree могут осушать и очищать воздух, работать в режиме сна. Кондиционер издает звук не выше 22 децибел. Это отличный выбор для спальни и рабочего кабинета.