3 способа смотреть сторис Инстаграм анонимно

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Большинство людей выставляют на показ в сторис Instagram намного больше информации о своей жизни, чем в ленту этого приложения

Далеко не каждому пользователю нравится то, что после просмотра сторис определенного пользователя, тот видит отметку у себя о том, что им заинтересовался определенный человек. Именно для таких случаев существуют несколько способов для того, чтобы скачать и смотреть сторис Instagram онлайн анонимно без регистрации. Эту информацию инстаграм полезно знать и начинающим и продвинутым пользователям.

Самые популярные способы:

- сайт Instastories.watch;

- установка плагина для браузера;

- боты телеграм

Преимущества и достоинства сервиса Instastories.Watch

Просматривать сторис можно анонимно, не привлекая лишнего внимания, помимо просмотра их также можно скачивать на любое устройство. Большим достоинством является то, что сайт не хранит пользовательские данные и не собирает их, а для удобства можно выбрать практически любой язык. В поисковую строку вводится имя интересующего пользователя, и за несколько секунд сайт выдаст последнюю сторис.

Плагин для браузера

Если же есть необходимость систематически просматривать чьи-то сторис, то лучше установить плагин "IG Stories for Instagram". Плагин устанавливается полностью бесплатно, но он подходит только для браузера Chrome и не подходит для мобильных устройств. Для его установки нужно скачать его из интернет-магазина Chrome, при этом проходить регистрацию и предоставлять персональные данные нет необходимости. Опытные пользователи "IG Stories for Instagram" рекомендуют следить за обновлениями браузера, так как после обновления плагин может работать некорректно.

Просмотр через бота Telegram

Популярность Telegram набирает обороты и по сегодняшний день, именно поэтому многим пользователям придется по душе пользоваться ботами. Самый раскрученный бот @IGSpyBot. Через поисковую строку его находят и пишут сообщение с указанием аккаунта, который необходимо анонимно просмотреть. Не пройдет и двух секунд как бот выдаст интересующие истории. Особенность ботов в том, что файлы они выдают в формате видео.

Пользуясь такими секретами и хитростями пользователь становится неуязвимым и спокойно наслаждается просмотром сторис всех интересующих его аккаунтов.

Многие другие советы и хитрости по инстаграм и другим социальным сетям вы сможете найти на официальном сайте проекта.