Преимущества, виды и особенности алюминиевого плинтуса

19:08

Алюминиевый плинтус имеет характеристики, которые выгодно выделяют его

Алюминиевый плинтус используется в жилых, производственных и других типах помещений, где есть угроза повреждения декоративного элемента. Последняя обычно связана с интенсивным движением разных механизмов или людей. Он относится к прочным и ударостойким изделиям, поэтому его можно встретить в больничных и торговых помещениях, в культурных, развлекательных комплексах. Часто используется в спортзалах и лабораториях.

Есть разные виды алюминиевых плинтусов, познакомиться с ними можете на сайте https://AlyuminievyjPlintus.RU. На нем продаются плоские типы, с кабель-каналом, для гипсокартона и другие типы. Популярны модели на клипсах и самоклеящиеся.

Преимущества и недостатки алюминиевых плинтусов

К их плюсам относится:

- стойкость к агрессивным средам;

- долгий срок службы;

- простота установки;

- легкость в обслуживании.

Плинтус актуален для маскировки дефектов и неровностей. Конструкция придает пространству аккуратный внешний вид, упрощает использование неровных частей пола и стен.

У алюминия есть недостаток – он может потемнеть со временем. Вернуть привлекательный внешний вид легко, используя мыльный раствор или зубную пасту. В продаже можно найти и специальные чистящие средства для алюминия.

Виды и особенности выбора

По конструкции различаются два вида: обычные и с желобом для проводов. Вторые более объемные, имеют увеличенную ширину. Обычные более гибкие, не выступают над основой. Различаются они и применением. Напольные виды похожи на прямоугольник в сечении, не имеют силиконовых бортиков. Такие модели представлены разными размерами, формами и способами монтажа.

Популярен напольный самоклеящийся плинтус. Его установка требует минимум времени: достаточно снять пленку и присоединить его к нужному месту.

Есть и кухонные алюминиевые плинтуса. Они сглаживают угол между стеной и столешницей. Защищают свободные промежутки от мусора и влаги. По этой причине часто в сечении имеют вид треугольника. Для обеспечения надежного соединения со стеной дополняются силиконовыми бортиками.

Для тех, кто хочет делать интерьер помещения уникальным, можно приобрести анодированный вид. Используются составы для химических реакций, в результате которых на поверхности изделия появляется напыление. Оно имитирует благородные металлы (золото, бронза, титан, серебро).

Алюминиевый плинтус имеет характеристики, которые выгодно выделяют его на фоне изделий из других материалов. С его помощью можно добиться легкости в интерьере, он подходит для самостоятельной установки.